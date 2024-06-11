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Минус самолет и 1 100 оккупантов − Генштаб обновил потери России

Ирина БалачукВторник, 11 июня 2024, 07:11
Минус самолет и 1 100 оккупантов − Генштаб обновил потери России
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Потери России в захватнической войне против Украины продолжают расти − только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 100 оккупантов, поразили 23 танка и 46 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 11.06.24 ориентировочно:

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  • личного состава − около 520 850 (+1 100) человек,
  • танков − 7 902 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин − 15 176 (+32) ед,
  • артиллерийских систем − 13 690 (+46) ед,
  • РСЗО − 1 099 (+1) ед,
  • средств ПВО − 842 (+5) ед,
  • самолетов − 359 (+1) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 11 023 (+13) ед,
  • крылатых ракет − 2 278 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 18 676 (+58) ед,
  • специальной техники − 2 288 (+21) ед.

Данные уточняются.

Темы: потери в войнеРосcия
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