Минус самолет и 1 100 оккупантов − Генштаб обновил потери России
Вторник, 11 июня 2024, 07:11
Потери России в захватнической войне против Украины продолжают расти − только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 100 оккупантов, поразили 23 танка и 46 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 11.06.24 ориентировочно:
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- личного состава − около 520 850 (+1 100) человек,
- танков − 7 902 (+23) ед,
- боевых бронированных машин − 15 176 (+32) ед,
- артиллерийских систем − 13 690 (+46) ед,
- РСЗО − 1 099 (+1) ед,
- средств ПВО − 842 (+5) ед,
- самолетов − 359 (+1) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 11 023 (+13) ед,
- крылатых ракет − 2 278 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 18 676 (+58) ед,
- специальной техники − 2 288 (+21) ед.
Данные уточняются.