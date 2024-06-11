Окупанти атакували Нікополь: пошкодили інфраструктуру, поранили жінку

Наслідки російських ударів по Нікополю. Фото з Telegram Миколи Лукашука

Російські військові ввечері 10 червня та вранці 11 червня атакували Нікополь − окупанти пошкодили інфраструктурний об’єкт та житлові будинки, одна людина дістала поранення.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, голова облради Микола Лукашук та голова Нікопольської РДА Євген Євтушенко у Telegram

Пряма мова Лисака: "Увечері ворог бив дронами-камікадзе та артилерією по Нікополю і Марганецькій громаді. Вранці знову атакував райцентр. Там пошкоджені інфраструктурний об’єкт, 3 приватні будинки й господарська споруда. Загиблих і постраждалих немає".

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Деталі: Лукашук уточнив, що вранці 11 червня загарбники запустили по Нікополю 6 дронів-камікадзе.

"Пошкоджений інфраструктурний об’єкт, але наслідки атак наразі ще уточнюються", − додав голова облради.

Фото з Telegram Лисака

Оновлено: Пізніше Лисак повідомив, що у Нікополі росіяни поранили 87-річну жінку. У неї множинні осколкові ураження. Постраждалу госпіталізували в стані середньої тяжкості.

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Фото з Telegram Лисака

Також ворожі снаряди потрощили приватні будинки, господарські споруди, парники і лінію електропередач.