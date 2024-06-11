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Оккупанты атаковали Никополь: повредили инфраструктуру, ранили женщину

Ирина БалачукВторник, 11 июня 2024, 10:59
Оккупанты атаковали Никополь: повредили инфраструктуру, ранили женщину
Последствия российских ударов по Никополю. Фото из Telegram Николая Лукашука

Российские военные вечером 10 июня и утром 11 июня атаковали Никополь − оккупанты повредили инфраструктурный объект и жилые дома, один человек получил ранения.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, глава облсовета Николай Лукашук и глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко в Telegram

Прямая речь Лысака: "Вечером враг бил дронами-камикадзе и артиллерией по Никополю и Марганецкой общине. Утром снова атаковал райцентр. Там повреждены инфраструктурный объект, 3 частных дома и хозяйственная постройка. Погибших и пострадавших нет".

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Детали: Лукашук уточнил, что утром 11 июня захватчики запустили по Никополю 6 дронов-камикадзе.

"Поврежден инфраструктурный объект, но последствия атак сейчас еще уточняются", − добавил глава облсовета. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЛЫСАКА

Обновлено: Позже Лысак сообщил, что в Никополе россияне ранили 87-летнюю женщину. У нее множественные осколочные ранения. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести. 

ВИДЕО ДНЯ
 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЛЫСАКА

Также вражеские снаряды повредили частные дома, хозяйственные постройки, парники и линию электропередач.

Темы: Никопольбеспилотникивойна
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