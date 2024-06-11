У Києві проводять безпекові заходи: перевіряють документи, оглядають авто і офіси − СБУ  

Служба безпеки України повідомила, що проводить безпекові заходи на території Печерського та Шевченківського районів Києва, зокрема, в урядовому кварталі та на прилеглих територіях.

Джерело: СБУ

Деталі: Повідомляється, що заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану за безпосередньої участі Управління держохорони, поліції, Військової служби правопорядку ЗСУ та Угруповання сил і засобів оборони міста Київ.

Реклама:

Заходи мають на меті перевірити контрдиверсійний захист держоб’єктів, а також посилити безпеку мешканців столиці та осіб, щодо яких здійснюється держохорона.

фото СБУ

"За безпосередньої участі представників Управління держохорони силовики проводять огляд території та окремих приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів; здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території урядового кварталу", − йдеться в повідомлення.

СБУ попереджає, що під час проведення заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Києва, перевірка документів, огляд автомобілів.

ВІДЕО ДНЯ

фото СБУ

Силовики просять громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.