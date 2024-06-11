Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

У Києві проводять безпекові заходи: перевіряють документи, оглядають авто і офіси − СБУ  

Ірина БалачукВівторок, 11 червня 2024, 08:52
У Києві проводять безпекові заходи: перевіряють документи, оглядають авто і офіси − СБУ  
Фото СБУ

Служба безпеки України повідомила, що проводить безпекові заходи на території Печерського та Шевченківського районів Києва, зокрема, в урядовому кварталі та на прилеглих територіях.  

Джерело: СБУ

Деталі: Повідомляється, що заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану за безпосередньої участі Управління держохорони, поліції, Військової служби правопорядку ЗСУ та Угруповання сил і засобів оборони міста Київ.

Реклама:

Заходи мають на меті перевірити контрдиверсійний захист держоб’єктів, а також посилити безпеку мешканців столиці та осіб, щодо яких здійснюється держохорона. 

 
фото СБУ

"За безпосередньої участі представників Управління держохорони силовики проводять огляд території та окремих приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів; здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території урядового кварталу", − йдеться в повідомлення.

СБУ попереджає, що під час проведення заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Києва, перевірка документів, огляд автомобілів.

ВІДЕО ДНЯ
 
фото СБУ

Силовики просять громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.  

Теми: КиївСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"

Щодо статків заступника генпрокурора Вербицького почали службове розслідування

В Україні заборонили партію "Наш край", майно передадуть державі

фотоУ Києві "втомився" ще один міст

фотоРосійські війська обстріляли Харківщину, є загибла та постраждалі

Україна та ЄС погодили безпекову угоду, в ОП анонсували підписання

Усі новини...
Київ
Напад пенсіонерів на волонтерку в Києві: суд обрав запобіжний горе-залицяльнику
Виліз на службове авто та вдарив працівника поліції: правоохоронці затримали киянина
За виправдовування війни і шахрайство екснардеп отримав 12 років тюрми
Останні новини
02:02
У Києві та низці областей – повітряна тривога
01:55
тенісСтало відомо, чи зіграє Джокович на Олімпійських іграх-2024
01:48
фотоУ Запорізькій області почали будувати "підземні школи"
01:20
Військові США заявили про ліквідацію високопоставленого члена ІДІЛ
00:48
оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"
00:40
Майбутнє в стилі Ілона Маска та анімація, що може викликати тривожність. Інтерв'ю режисера Жеремі Періна
00:26
Білий дім підтвердив дозвіл бити по РФ через кордон на Харківщині та Сумщині – ЗМІ
00:11
Створює затишок практично з нічого: як дівчина з Криму допомагає облаштувати старі будинки на Чернігівщині
00:04
Євро-2024 Шотландія та Швейцарія зіграли внічию в 2 турі Євро-2024
23:49
Новини економіки 19 червня: обвал пішоходного мосту в Києві, нові санкції ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: