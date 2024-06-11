В Киеве проводят мероприятия по безопасности: проверяют документы, осматривают авто и офисы − СБУ 

Служба безопасности Украины сообщила, что проводит мероприятия по безопасности на территории Печерского и Шевченковского районов Киева, в частности, в правительственном квартале и на прилегающих территориях.

Источник: СБУ

Детали: Сообщается, что мероприятия проходят с учетом правового режима военного положения при непосредственном участии Управления госохраны, полиции, Военной службы правопорядка ВСУ и Группировки сил и средств обороны города Киев.

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Мероприятия имеют целью проверить контрдиверсионную защиту гособъектов, а также усилить безопасность жителей столицы и лиц, в отношении которых осуществляется госохрана.

Фото СБУ

"При непосредственном участии представителей Управления госохраны силовики проводят осмотр территории и отдельных помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждений сферы общественного обслуживания и т.д.) для выявления запрещенных к обороту предметов; осуществляют проверку граждан, находящихся на территории правительственного квартала", − говорится в сообщении.

фото СБУ

СБУ предупреждает, что во время проведения мероприятий возможны ограничения прохода и проезда по улицам Киева, проверка документов, осмотр автомобилей.

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Силовики просят граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.