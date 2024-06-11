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Росіяни за добу вбили 1 жителя Донеччини, ще 9 поранені

Анастасія ПроцВівторок, 11 червня 2024, 08:51
Росіяни за добу вбили 1 жителя Донеччини, ще 9 поранені
фото: Донецька ОВА

Внаслідок російських обстрілів Донецької області 10 червня загинула 1 людина у Сергіївці, ще 9 в області зазнали поранення.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Пряма мова: "Росія вбиває цивільних! За 10 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Сергіївці. Ще 9 людей в області за добу дістали поранення".

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Деталі: Зазначається, що кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо:

Вночі 10 червня окупанти скинули на житловий квартал у Костянтинівці на Донеччині "КАБ-500" – п’ятеро мирних мешканців дістали поранення.

Теми: Донецька областьжертвивійна
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