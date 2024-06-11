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Россияне за сутки убили 1 жителя Донетчины, еще 9 ранены

Анастасия ПроцВторник, 11 июня 2024, 08:51
Россияне за сутки убили 1 жителя Донетчины, еще 9 ранены
фото: Донецкая ОВА

В результате российских обстрелов Донецкой области 10 июня погиб 1 человек в Сергеевке, еще 9 в области получили ранения.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Прямая речь: "Россия убивает гражданских! За 10 июня россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Сергеевке. Еще 9 человек в области за сутки получили ранения".

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Детали: Отмечается, что количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним:

Ночью 10 июня оккупанты сбросили на жилой квартал в Константиновке Донецкой области "КАБ-500" - пятеро мирных жителей получили ранения.

Темы: Донецкая областьжертвывойна
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