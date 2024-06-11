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У Європарламент пройшла угорка з України: вона має специфічні спогади про Закарпаття

Христина Бондарєва, Ірина БалачукВівторок, 11 червня 2024, 09:53
У Європарламент пройшла угорка з України: вона має специфічні спогади про Закарпаття
Габріела Держені. Фото vtr.valasztas.hu

На виборах до Європарламенту в Угорщині від опозиційної новоствореної партії "Тиса" перемогла уродженка закарпатського міста Габріела Держені.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Видання повідомляє, що Держені народилася в Берегові у 1977 році, де жила перші 10 років життя, після чого переїхала в Угорщину. До 2021 тривалий час працювала в структурах Єврокомісії.

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Повідомляється, що публічних заяв жінки про Україну знайти не вдалося. Водночас видання підкреслює, що під час кампанії Держені закрила старі дописи на своїй Facebook-сторінці. Це сталося після того, як проурядові пропагандистські медіа почали поширювати зманіпульовані повідомлення, засновані на її старих повідомленнях.

Так, у 2022 році у інтерв’ю виданню угорської меншини закарпаття Kárpátaljai Hírmondó, яке є у розпорядженні "Європейської правди", Держені розповіла про дитячі роки, які вона провела у Берегові. 

Розповідаючи про перші три роки навчання у школі, вона згадала про "незручну коричневу форму, носіння зірки жовтеняти та відмову приймати будь-що з Угорщини – наприклад, обгортковий папір". Вона також розповіла, що у школі вивчали угорську мову, але російська була обов'язковою. 

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"Ми багато подорожували в цьому районі, а також збиралися з родиною та друзями, як з угорцями, так і з росіянами та українцями. Загалом, я пам'ятаю свої роки там як сповнені любові та веселощів, завжди була їжа, теплий одяг, ми могли купити машину, і дорослі завжди з усім давали раду", – пригадує Держені. 

У 1986 році помер її батько, а навесні 1987 року Держені разом з матір'ю переїхала до Угорщини, але підтримувала зв'язок з Береговим і у дорослому віці.

Держені має диплом юриста. Вона працювала в Міністерстві охорони навколишнього середовища, коли були у розпалі переговори про вступ Угорщини в ЄС. У 2003 році пройшла тримісячне стажування в Брюсселі, в Генеральному директораті Єврокомісії з питань довкілля, після чого була зарахована там на роботу на початку 2005 року.

У 2021 році повернулась в Угорщину, де Держені нині займається письменництвом. Вона є авторкою короткої прози та книги "Вільна після Брюсселя".

Передісторія:

  • Партія угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" досягла найгіршого результату в історії на виборах до Європарламенту на тлі появи в угорській політиці новачка Петера Мадяра.

Детальніше про те, хто такий Петер Мадяр, читайте у статті: Альтернатива для Угорщини. Як Петер Мадяр став загрозою для Орбана та чого чекати Україні

Теми: УгорщинаЄвропарламентвибори
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