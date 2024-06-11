В Европарламент прошла венгерка из Украины: она имеет специфические воспоминания о Закарпатье

На выборах в Европарламент в Венгрии от оппозиционной новосозданной партии "Тиса" победила уроженка закарпатского города Габриэла Держени.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Издание сообщает, что Держени родилась в Берегово в 1977 году, где жила первые 10 лет жизни, после чего переехала в Венгрию. До 2021 длительное время работала в структурах Еврокомиссии.

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Сообщается, что публичных заявлений женщины об Украине найти не удалось. В то же время издание подчеркивает, что во время кампании Держени закрыла старые сообщения на своей Facebook-странице. Это произошло после того, как проправительственные пропагандистские медиа начали распространять сманипулированные сообщения, основанные на ее старых сообщениях.

Так, в 2022 году в интервью изданию венгерского меньшинства Закарпатья Kárpátaljai Hírmondó, которое есть в распоряжении "Европейской правды", Держени рассказала о детских годах, которые она провела в Берегово.

Рассказывая о первых трех годах обучения в школе, она вспомнила о "неудобной коричневой форме, ношении звезды октябренка и отказе принимать что-либо из Венгрии − например, оберточную бумагу". Она также рассказала, что в школе изучали венгерский язык, но русский был обязательным.

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"Мы много путешествовали в этом районе, а также собирались с семьей и друзьями, как с венграми, так и с россиянами и украинцами. В общем, я помню свои годы там как полные любви и веселья, всегда была еда, теплая одежда, мы могли купить машину, и взрослые всегда со всем справлялись", − вспоминает Держени.

В 1986 году умер ее отец, а весной 1987 года Держени вместе с матерью переехала в Венгрию, но поддерживала связь с Береговым и во взрослом возрасте.

У Гержени есть диплом юриста. Она работала в Министерстве охраны окружающей среды, когда были в разгаре переговоры о вступлении Венгрии в ЕС. В 2003 году прошла трехмесячную стажировку в Брюсселе, в Генеральном директорате Еврокомиссии по вопросам окружающей среды, после чего была зачислена там на работу в начале 2005 года.

В 2021 году вернулась в Венгрию, где Гержени сейчас занимается писательством. Она является автором короткой прозы и книги "Свободная после Брюсселя".

Предыстория:

Партия венгерского премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" достигла худшего результата в истории на выборах в Европарламент на фоне появления в венгерской политике новичка Петера Мадяра.

Подробнее о том, кто такой Петер Мадяр, читайте в статье: Альтернатива для Венгрии. Как Петер Мадяр стал угрозой для Орбана и чего ждать Украине.