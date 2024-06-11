Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экономическая правда приглашает на первый за время большой войны Банковский форум

В Европарламент прошла венгерка из Украины: она имеет специфические воспоминания о Закарпатье

Кристина Бондарева, Ирина БалачукВторник, 11 июня 2024, 09:53
В Европарламент прошла венгерка из Украины: она имеет специфические воспоминания о Закарпатье
Габриэла Держени. Фото vtr.valasztas.hu

На выборах в Европарламент в Венгрии от оппозиционной новосозданной партии "Тиса" победила уроженка закарпатского города Габриэла Держени.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Издание сообщает, что Держени родилась в Берегово в 1977 году, где жила первые 10 лет жизни, после чего переехала в Венгрию. До 2021 длительное время работала в структурах Еврокомиссии.

Реклама:

Сообщается, что публичных заявлений женщины об Украине найти не удалось. В то же время издание подчеркивает, что во время кампании Держени закрыла старые сообщения на своей Facebook-странице. Это произошло после того, как проправительственные пропагандистские медиа начали распространять сманипулированные сообщения, основанные на ее старых сообщениях.

Так, в 2022 году в интервью изданию венгерского меньшинства Закарпатья Kárpátaljai Hírmondó, которое есть в распоряжении "Европейской правды", Держени рассказала о детских годах, которые она провела в Берегово.

Рассказывая о первых трех годах обучения в школе, она вспомнила о "неудобной коричневой форме, ношении звезды октябренка и отказе принимать что-либо из Венгрии − например, оберточную бумагу". Она также рассказала, что в школе изучали венгерский язык, но русский был обязательным.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы много путешествовали в этом районе, а также собирались с семьей и друзьями, как с венграми, так и с россиянами и украинцами. В общем, я помню свои годы там как полные любви и веселья, всегда была еда, теплая одежда, мы могли купить машину, и взрослые всегда со всем справлялись", − вспоминает Держени.

В 1986 году умер ее отец, а весной 1987 года Держени вместе с матерью переехала в Венгрию, но поддерживала связь с Береговым и во взрослом возрасте.

У Гержени есть диплом юриста. Она работала в Министерстве охраны окружающей среды, когда были в разгаре переговоры о вступлении Венгрии в ЕС. В 2003 году прошла трехмесячную стажировку в Брюсселе, в Генеральном директорате Еврокомиссии по вопросам окружающей среды, после чего была зачислена там на работу в начале 2005 года.

В 2021 году вернулась в Венгрию, где Гержени сейчас занимается писательством. Она является автором короткой прозы и книги "Свободная после Брюсселя".

Предыстория:

  • Партия венгерского премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" достигла худшего результата в истории на выборах в Европарламент на фоне появления в венгерской политике новичка Петера Мадяра.

Подробнее о том, кто такой Петер Мадяр, читайте в статье: Альтернатива для Венгрии. Как Петер Мадяр стал угрозой для Орбана и чего ждать Украине.

Темы: ВенгрияЕвропарламентвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляется от 22:41Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"

Относительно имущества заместителя генпрокурора Вербицкого начали служебное расследование

В Украине запретили партию "Наш край", имущество передадут государству

фотоВ Киеве "устал" еще один мост

фотоРоссийские войска обстреляли Харьковщину, погибли и пострадали

Украина и ЕС согласовали соглашение по безопасности, в ОП анонсировали подписание

Все новости...
Венгрия
На Закарпатье грузовик прорвал госграницу: венгры задержали 32 украинца
Партия Орбана показала на евровыборах самый плохой результат в истории
Мэр Будапешта, поддерживающий Украину, выиграл выборы с перевесом в 324 голоса
Последние новости
02:02
В Киеве и ряде областей – воздушная тревога
01:55
теннисСтало известно, сыграет ли Джокович на Олимпийских играх-2024
01:48
фотоВ Запорожской области начали строить "подземные школы"
01:20
Военные США заявили о ликвидации высокопоставленного члена ИГИЛ
00:48
обновляется от 22:41Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"
00:40
Будущее в стиле Илона Маска и анимация, что может вызвать тревожность. Интервью режиссера Жереми Перина
00:26
Белый дом подтвердил разрешение бить по РФ через границу на Харьковщине и Сумщине – СМИ
00:11
Создает уют практически из ничего: как девушка из Крыма помогает обустроить старые дома на Черниговщине
00:04
Евро-2024Шотландия и Швейцария сыграли вничью во 2 туре Евро-2024
23:49
Новости экономики 19 июня: обвал пешеходного моста в Киеве, новые санкции ЕС против РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: