У ГУР розповіли про спрощення проходження служби у воєнній розвідці для іноземців
Умови проходження іноземцями військової служби в Україні містять норму про розірвання контракту, який вони за бажанням підписують з Міноборони.
Джерело: ГУР, начальник штабу Міжнародного легіону ГУР МОУ з позивним "Шеф" у документальному фільмі "Легіони світла"
Пряма мова: "Це гарний бонус, що вони підписують контракт, але не зобов'язані тут пробути рік, два, три чи п'ять років. Він побув декілька місяців, побачив, що відбувається. Можливо для нього треба час: зупинитися, переоцінити, зрозуміти чому він не готовий, яких треба навичок, знань здобути. Або він готовий їх здобувати тут, у бою".
Деталі: Зміни до закону про мобілізацію, які набрали чинності з 18 травня, передбачають, що іноземці можуть розірвати контракт лише після 6 місяців безперервної служби.
За словами "Шефа", для вступу до лав воєнної розвідки іноземці спершу реєструються на сайті, заповнюють анкету, повідомляють про свій досвід і навички: "Хтось із них воював у Сирії, хтось в Іраку, хтось в Афганістані і так далі. У нас є наш досвід... Ми прагнемо кращого: до НАТО, до тих підрозділів, які застосовують правильну методику управління та ведення бою. Утім на керівних ланках у будь-якому разі мають бути українці з гарними знаннями іноземної мови та бойовим досвідом".
Далі відділ рекрутингу вивчає надану іноземцями інформацію та подає їхні кандидатури до бойового загону.
Після того відділ рекрутингу робить звернення до іноземця і він приїжджає в Україну: "Його супроводжують, він підписує контракт і вступає у лави ЗСУ".