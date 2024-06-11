В ГУР рассказали об упрощении прохождения службы в военной разведке для иностранцев

Условия прохождения иностранцами военной службы в Украине содержат норму о расторжении контракта, который они по желанию подписывают с Минобороны.

Источник: ГУР, начальник штаба Международного легиона ГУР МОУ с позывным "Шеф" в документальном фильме "Легионы света"

Прямая речь: "Это хороший бонус, что они подписывают контракт, но не обязаны здесь пробыть год, два, три или пять лет. Он побыл несколько месяцев, увидел, что происходит. Возможно для него нужно время: остановиться, переоценить, понять почему он не готов, каких надо навыков, знаний получить. Или он готов их получать здесь, в бою".

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Детали: Изменения в закон о мобилизации, которые вступили в силу с 18 мая, предусматривают, что иностранцы могут расторгнуть контракт только после 6 месяцев непрерывной службы.

По словам "Шефа", для вступления в ряды военной разведки иностранцы сначала регистрируются на сайте, заполняют анкету, сообщают о своем опыте и навыках: "Кто-то из них воевал в Сирии, кто-то в Ираке, кто-то в Афганистане и так далее. У нас есть наш опыт... Мы стремимся к лучшему: к НАТО, к тем подразделениям, которые применяют правильную методику управления и ведения боя. Впрочем, на руководящих звеньях в любом случае должны быть украинцы с хорошими знаниями иностранного языка и боевым опытом".

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Далее отдел рекрутинга изучает предоставленную иностранцами информацию и подает их кандидатуры в боевой отряд.

После того отдел рекрутинга делает обращение к иностранцу и он приезжает в Украину: "Его сопровождают, он подписывает контракт и вступает в ряды ВСУ".