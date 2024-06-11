На Харківському напрямку окупанти атакують в напрямку Вовчанська – Генштаб

На Харківському напрямку наразі триває атака окупантів в напрямку Вовчанська, з початку доби 11 червня на фронті відбулося уже майже 40 бойових зіткнень.

Джерело: Генштаб

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Дослівно: "На Харківському напрямку зараз триває атака окупантів в напрямку Вовчанська. Ситуація контрольована.

Минулої доби на напрямку загарбники втратили 79 осіб живої сили, 26 з них – безповоротно. Знищено танк, 3 бойові броньовані машини, 9 автомобілів та 6 одиниць спецтехніки. Пошкоджено 2 танки, одну ББМ та 3 артсистеми. Уражено 22 укриття особового складу ворога та один склад з боєприпасами".

Деталі: Від початку доби 11 червня по всій лінії фронту вже відбулося 37 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 2 ракетні удари двома ракетами, 4 авіаудари десятьма керованими авіабомбами, задіяли 40 дронів-камікадзе і здійснили близько 500 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів.

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Зокрема, на Куп’янському напрямку воїни відбивають 2 атаки російських загарбників в районі Берестового.

На Лиманському напрямку захисники відбивали 8 спроб окупантів покращити тактичне положення. Ворог концентрує свої зусилля неподалік Тернів. Там відбито один штурм, три боєзіткнення продовжуються. Також бойові дії тривають в районах Дружелюбівки, Невського та Григорівки.

На Сіверському напрямку успішно відбито 4 спроб окупантів просунутись уперед в районах Верхньокам’янського та Виїмки. Біля останнього населеного пункту одне бойове зіткнення ще триває.

На Краматорському напрямку з початку доби відбулося 3 штурми противника. Один, в районі Часового Яру, відбито. Бойові дії продовжуються в районах Кліщіївки та Андріївки.

На Покровському напрямку захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину української території. Ворог продовжує спроби прориву у районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої і Яснобродівки. На цей час триває 7 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, на Покровському напрямку, вчора ворог втратив 259 окупантів вбитими та пораненими, знищено танк, дві бойові броньовані машини, шість автомобілів та дозвуковий штурмовик Су-25. Пошкоджено два ворожих танки та чотири бойових броньованих машини.

На Курахівському напрямку ворог двічі розпочинав штурмові дії. Поблизу Парасковіївки атаку успішно відбито. Бій триває в районі Красногорівки. 10 червня на напрямку окупанти втратили 76 осіб вбитими та пораненими, знищено 4 танки, 4 ББМ та 4 автомобілі.

На Гуляйпільському напрямку ворог активізувався у районі Чарівного – триває 3 бойових зіткнення.

На Оріхівському напрямку російський агресор здійснив 4 спроби покращити тактичне положення в районі Малої Токмачки і Щербаків.

Загалом, за добу ворог завдав по позиціях ЗСУ та населених пунктах 62 авіаудари (зокрема, із застосуванням 95 КАБів), здійснив понад 4000 обстрілів, 149 із них - з РСЗВ.

Повітряні сили, ракетні війська і артилеріязахисників уразили 13 районів зосередження особового складу та техніки, сім засобів ППО, два засоби ракетних військ і артилерії, радіолокаційну станцію противника.