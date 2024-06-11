На Харьковском направлении оккупанты атакуют в направлении Волчанска – Генштаб

На Харьковском направлении сейчас продолжается атака оккупантов в направлении Волчанска, с начала суток 11 июня на фронте произошло уже почти 40 боевых столкновений.

Источник: Генштаб

Дословно: "На Харьковском направлении сейчас продолжается атака оккупантов в направлении Волчанска. Ситуация контролируемая.

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За прошедшие сутки на направлении захватчики потеряли 79 человек живой силы, 26 из них - безвозвратно. Уничтожен танк, 3 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 6 единиц спецтехники. Повреждены 2 танка, одна ББМ и 3 артсистемы. Поражено 22 укрытия личного состава врага и один склад с боеприпасами".

Детали: С начала суток 11 июня по всей линии фронта уже произошло 37 боевых столкновений. Захватчики совершили 2 ракетных удара двумя ракетами, 4 авиаудара десятью управляемыми авиабомбами, задействовали 40 дронов-камикадзе и осуществили около 500 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.

В частности, на Купянском направлении воины отражают 2 атаки российских захватчиков в районе Берестового.

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На Лиманском направлении защитники отражали 8 попыток оккупантов улучшить тактическое положение. Враг концентрирует свои усилия неподалеку Тернов. Там отбит один штурм, три боестолкновения продолжаются. Также боевые действия продолжаются в районах Дружелюбовки, Невского и Григорьевки.

На Северском направлении успешно отбито 4 попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Верхнекаменского и Выемки. У последнего населенного пункта одно боевое столкновение еще продолжается.

На Краматорском направлении с начала суток произошло 3 штурма противника. Один, в районе Часового Яра, отбит. Боевые действия продолжаются в районах Клещеевки и Андреевки.

На Покровском направлении защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину украинской территории. Враг продолжает попытки прорыва в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки. В настоящее время продолжается 7 боевых столкновений.

По уточненной информации, на Покровском направлении, вчера враг потерял 259 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожен танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и дозвуковой штурмовик Су-25. Повреждены два вражеских танка и четыре боевых бронированных машины.

На Кураховском направлении враг дважды начинал штурмовые действия. Вблизи Парасковиевки атака успешно отбита. Бой продолжается в районе Красногоровки. 10 июня на направлении оккупанты потеряли 76 человек убитыми и ранеными, уничтожено 4 танка, 4 ББМ и 4 автомобиля.

На Гуляйпольском направлении враг активизировался в районе Чаривного - продолжается 3 боевых столкновения.

На Ореховском направлении российский агрессор совершил 4 попытки улучшить тактическое положение в районе Малой Токмачки и Щербаков.

В общем, за сутки враг нанес по позициям ВСУ и населенным пунктам 62 авиаудара (в частности, с применением 95 КАБов), совершил более 4000 обстрелов, 149 из них - из РСЗО.

Воздушные силы, ракетные войска и артиллерийские защитники поразили 13 районов сосредоточения личного состава и техники, семь средств ПВО, два средства ракетных войск и артиллерии, радиолокационную станцию противника.