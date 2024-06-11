В ОСУВ "Хортиця" запевняють, що ворог не захопив Іванівське біля Часового Яру

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин каже, що російські окупанти не захопили село Іванівське біля Часового Яру в Донецькій області.

Джерело: Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", джерела УП

Пряма мова: "Щодо Іванівського можу сказати наступне: населений пункт належить Україні, Сили оборони контролюють ситуацію на тому напрямку".

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Деталі: Офіцер додав, що російські окупанти не припиняють спроб штурмувати та завдавати обстріли по цьому населеному пункту з усіх видів озброєння.

Оновлено: Джерела "Української правди", які володіють інформацією щодо обставновки на Бахмутському напрямку, підтверджують, що село Іванівське – не захоплене росіянами. Там досі є позиції Сил оборони.

Що передувало: Аналітичний ресурс DeepState писав, що ворог захопив Іванівське.