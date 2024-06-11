Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

В ОСУВ "Хортиця" запевняють, що ворог не захопив Іванівське біля Часового Яру

Валентина Романенко, Ольга КириленкоВівторок, 11 червня 2024, 11:16
В ОСУВ Хортиця запевняють, що ворог не захопив Іванівське біля Часового Яру
Назар Волошин. Фото з Facebook

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин каже, що російські окупанти не захопили село Іванівське біля Часового Яру в Донецькій області.

Джерело: Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", джерела УП

Пряма мова: "Щодо Іванівського можу сказати наступне: населений пункт належить Україні, Сили оборони контролюють ситуацію на тому напрямку".

Реклама:

Деталі: Офіцер додав, що російські окупанти не припиняють спроб штурмувати та завдавати обстріли по цьому населеному пункту з усіх видів озброєння.

Оновлено: Джерела "Української правди", які володіють інформацією щодо обставновки на Бахмутському напрямку, підтверджують, що село Іванівське – не захоплене росіянами. Там досі є позиції Сил оборони.

Що передувало: Аналітичний ресурс DeepState писав, що ворог захопив Іванівське.

Теми: Донецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

КМВА: На підступах до столиці ППО знищила усі ворожі цілі

Білий дім про візит Путіна до КНДР: Росія хоче зібрати коаліцію

Щодо статків заступника генпрокурора Вербицького почали службове розслідування

В Україні заборонили партію "Наш край", майно передадуть державі

фотоУ Києві "втомився" ще один міст

фотоРосійські війська обстріляли Харківщину, є загибла та постраждалі

Усі новини...
У ГУР розповіли про спрощення проходження служби у воєнній розвідці для іноземців
Росія проводить другий етап навчань нестратегічних ядерних сил
На Харківському напрямку окупанти атакують в напрямку Вовчанська – Генштаб
Росіяни скинули "КАБ-500" на житловий квартал Костянтинівки: 5 поранених
Останні новини
05:22
КМВА: На підступах до столиці ППО знищила усі ворожі цілі
05:06
На Вінниччині є влучання в об’єкт критичної інфраструктури – ОВА
04:30
Білий дім про візит Путіна до КНДР: Росія хоче зібрати коаліцію
03:52
У Запорізькій області та Дніпрі пролунали вибухи
03:42
відео, оновленоДрони атакували НПЗ і нафтобазу в Росії – соцмережі
03:20
У Києві та області працювали сили ППО
02:50
На громаду Сумщини росіяни скинули за добу 21 міну
02:02
В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
01:55
тенісСтало відомо, чи зіграє Джокович на Олімпійських іграх-2024
01:48
фотоУ Запорізькій області почали будувати "підземні школи"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: