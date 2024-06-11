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В ОСГВ "Хортица" уверяют, что враг не захватил Ивановское возле Часового Яра

Валентина Романенко, Ольга КириленкоВторник, 11 июня 2024, 11:16
В ОСГВ Хортица уверяют, что враг не захватил Ивановское возле Часового Яра
Назар Волошин. Фото из Facebook

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин говорит, что российские оккупанты не захватили село Ивановское возле Часового Яра в Донецкой области.

Источник: Волошин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", источники УП

Прямая речь: "По Ивановскому могу сказать следующее: населенный пункт принадлежит Украине, Силы обороны контролируют ситуацию на том направлении".

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Детали: Офицер добавил, что российские оккупанты не прекращают попыток штурмовать и наносить обстрелы по этому населенному пункту из всех видов вооружения.

Обновлено: Источники "Украинской правды", которые владеют информацией об обставновке на Бахмутском направлении, подтверждают, что село Ивановское - не захвачено россиянами. Там до сих пор есть позиции Сил обороны.

Что предшествовало: Аналитический ресурс DeepState писал, что враг захватил Ивановское.

Темы: Донецкая областьвойна
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