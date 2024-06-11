В Запорожье застрелили чиновника горсовета, который заявлял о давлении со стороны главы ОВА

11 июня утром в Запорожье возле подъезда многоэтажки неизвестные совершили покушение на местного чиновника Максима Денщика, который ранее заявлял о давлении и угрозах со стороны председателя ЗОВА Федорова Ивана. От полученных ранений мужчина скончался, а злоумышленник скрылся.

Источник: полиция Запорожской области, издание "VGORODE.Запорожье" со ссылкой на бывшую заместительницу председателя Запорожской ОВА Злату Некрасову, Максим Денщик в Facebook, председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Дословно полиция: "11 июня в 07:55 в отдел № 2 (Александровский) Запорожского районного управления полиции поступило сообщение о стрельбе и ранении мужчины.

Реклама:

Сотрудники полиции установили, что возле подъезда многоэтажки неизвестный из огнестрельного оружия произвел четыре выстрела в местного чиновника и скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался во время оказания медицинской.

Детали: Сообщается, что сейчас полиция разыскивает нападавшего. Местное СМИ со ссылкой на Некрасову пишет, что неизвестный застрелил отстраненного от исполнения обязанностей директора департамента правового обеспечения Максима Денщика.

Отмечается, что 2 мая чиновник заявил о давлении со стороны председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова. По словам Денщика, Федоров "по хорошему" предлагал ему несколько раз уволиться с занимаемой должности по собственному желанию, но он отказался.

ВИДЕО ДНЯ

Также Денщик написал, что глава Запорожской ОВА прямо и через разных людей (как в горсовете, так и за его пределами) угрожал ему расправой со стороны правоохранительных органов.

Со своей стороны, Федоров, комментируя инцидент, отметил, что расследование резонансного убийства — на особом контроле.

Прямая речь Федорова: "Запорожье — не место для криминальных разборок. Поэтому совместно с правоохранителями будем проводить превентивную работу по искоренению криминалитета в областном центре".