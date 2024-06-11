Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экономическая правда приглашает на первый за время большой войны Банковский форум

В Запорожье застрелили чиновника горсовета, который заявлял о давлении со стороны главы ОВА

Анастасия ПроцВторник, 11 июня 2024, 11:43
В Запорожье застрелили чиновника горсовета, который заявлял о давлении со стороны главы ОВА
Максим Денщик. фото: Facebook/Maxim Denschik

11 июня утром в Запорожье возле подъезда многоэтажки неизвестные совершили покушение на местного чиновника Максима Денщика, который ранее заявлял о давлении и угрозах со стороны председателя ЗОВА Федорова Ивана. От полученных ранений мужчина скончался, а злоумышленник скрылся.

Источник: полиция Запорожской области, издание "VGORODE.Запорожье" со ссылкой на бывшую заместительницу председателя Запорожской ОВА Злату Некрасову, Максим Денщик в Facebook, председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Дословно полиция: "11 июня в 07:55 в отдел № 2 (Александровский) Запорожского районного управления полиции поступило сообщение о стрельбе и ранении мужчины.

Реклама:

Сотрудники полиции установили, что возле подъезда многоэтажки неизвестный из огнестрельного оружия произвел четыре выстрела в местного чиновника и скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался во время оказания медицинской.

Детали: Сообщается, что сейчас полиция разыскивает нападавшего. Местное СМИ со ссылкой на Некрасову пишет, что неизвестный застрелил отстраненного от исполнения обязанностей директора департамента правового обеспечения Максима Денщика.

Отмечается, что 2 мая чиновник заявил о давлении со стороны председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова. По словам Денщика, Федоров "по хорошему" предлагал ему несколько раз уволиться с занимаемой должности по собственному желанию, но он отказался.

ВИДЕО ДНЯ

Также Денщик написал, что глава Запорожской ОВА прямо и через разных людей (как в горсовете, так и за его пределами) угрожал ему расправой со стороны правоохранительных органов.

Со своей стороны, Федоров, комментируя инцидент, отметил, что расследование резонансного убийства — на особом контроле.

Прямая речь Федорова: "Запорожье — не место для криминальных разборок. Поэтому совместно с правоохранителями будем проводить превентивную работу по искоренению криминалитета в областном центре".

Темы: Запорожьеубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Белый дом о визите Путина в КНДР: Россия хочет собрать коалицию

обновляется от 22:41Воздушные силы сообщали об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"

Относительно имущества заместителя генпрокурора Вербицкого начали служебное расследование

В Украине запретили партию "Наш край", имущество передадут государству

фотоВ Киеве "устал" еще один мост

фотоРоссийские войска обстреляли Харьковщину, погибли и пострадали

Все новости...
Запорожье
СМИ: Запорожье атаковали "Шахеды", в городе раздался взрыв
СБУ задержала агента ФСБ, который готовил теракты против военных ТЦК в Запорожье
ДнепроГЭС в критическом состоянии, о производстве электричества речь не идет – Федоров
Последние новости
05:06
В Винницкой области есть попадание в объект критической инфраструктуры – ОВА
04:30
Белый дом о визите Путина в КНДР: Россия хочет собрать коалицию
03:52
В Запорожской области и Днепре прогремели взрывы
03:42
видео, обновленоДроны атаковали НПЗ и нефтебазу в России – соцсети
03:20
В Киеве и области работали силы ПВО
02:50
На громаду Сумщины россияне сбросили за сутки 21 мину
02:02
В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу
01:55
теннисСтало известно, сыграет ли Джокович на Олимпийских играх-2024
01:48
фотоВ Запорожской области начали строить "подземные школы"
01:20
Военные США заявили о ликвидации высокопоставленного члена ИГИЛ
Все новости...
Реклама:
Реклама: