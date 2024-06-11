Шольц анонсував постачання Україні Patriot, IRIS-T та ракет у найближчі "тижні та місяці"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував у найближчі "тижні та місяці" постачання в Україну нових засобів ППО, зокрема однієї системи ЗРК Patriot, а також ракет та боєприпасів.

Джерело: Шольц на Конференції з відновлення України в Берліні у вівторок, "Європейська правда"

Деталі: Канцлер зазначив, що сильна та вільна європейська Україна "переможе російський імперіалізм" і повідомив про заплановані поставки озброєнь.

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"Найзагальніша потреба української армії зараз – це боєприпаси, зброя, особливо системи ППО. Тому протягом найближчих тижнів та місяців ми поставимо в Україну третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, "Гепарди", ракети та боєприпаси", – сказав Шольц.

Він закликав присутні на конференції держави підтримати німецьку ініціативу зі збільшення спроможності української ППО "всім, чим вони можуть".

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