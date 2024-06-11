Шольц анонсував постачання Україні Patriot, IRIS-T та ракет у найближчі "тижні та місяці"
Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував у найближчі "тижні та місяці" постачання в Україну нових засобів ППО, зокрема однієї системи ЗРК Patriot, а також ракет та боєприпасів.
Джерело: Шольц на Конференції з відновлення України в Берліні у вівторок, "Європейська правда"
Деталі: Канцлер зазначив, що сильна та вільна європейська Україна "переможе російський імперіалізм" і повідомив про заплановані поставки озброєнь.
"Найзагальніша потреба української армії зараз – це боєприпаси, зброя, особливо системи ППО. Тому протягом найближчих тижнів та місяців ми поставимо в Україну третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, "Гепарди", ракети та боєприпаси", – сказав Шольц.
Він закликав присутні на конференції держави підтримати німецьку ініціативу зі збільшення спроможності української ППО "всім, чим вони можуть".
Нагадаємо:
- У травні Німеччина повідомила про початок навчань українського екіпажу на третій системі ППО Patriot, яку отримає Київ.
- Вона також очолила ініціативу з пошуку засобів протиповітряної оборони для України по всьому світу.
- Деякі держави, зокрема США та Румунія, розглядають можливість надання Україні по одній батареї Patriot, а Італія має намір надіслати систему SAMP/T після саміту "Групи семи" у червні.