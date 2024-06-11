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Шольц анонсировал поставку Украине Patriot, IRIS-T и ракет в ближайшие "недели и месяцы"

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоВторник, 11 июня 2024, 12:11
Шольц анонсировал поставку Украине Patriot, IRIS-T и ракет в ближайшие недели и месяцы
Зеленский и Шольц, фото ОП

Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал в ближайшие "недели и месяцы" поставки в Украину новых средств ПВО, в частности одной системы ЗРК Patriot, а также ракет и боеприпасов.

Источник: Шольц на Конференции по восстановлению Украины в Берлине во вторник, "Европейская правда"

Детали: Канцлер отметил, что сильная и свободная европейская Украина "победит российский империализм" и сообщил о запланированных поставках вооружений.

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"Самая общая потребность украинской армии сейчас – это боеприпасы, оружие, особенно системы ПВО. Поэтому в течение ближайших недель и месяцев мы поставим в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы", – сказал Шольц.

Он призвал присутствующие на конференции государства поддержать немецкую инициативу по увеличению способности украинской ПВО "всем, чем они могут".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • В мае Германия сообщила о начале учений украинского экипажа на третьей системе ПВО Patriot, которую получит Киев.
  • Она также возглавила инициативу по поиску средств противовоздушной обороны для Украины по всему миру.
  • Некоторые государства, в частности США и Румыния, рассматривают возможность предоставления Украине по одной батарее Patriot, а Италия намерена прислать систему SAMP/T после саммита "Группы семи" в июне.

Темы: ШольцоружиеУкраинаПВО
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