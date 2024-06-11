Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що Україна виконала усі необхідні кроки для початку переговорів про вступ до ЄС до кінця цього місяця.

Джерело: Урсула фон дер Ляєн на Конференції з відновлення України в Берліні у вівторок, "Європейська правда"

Деталі: Фон дер Ляєн згадала про нещодавнє схвалення Україною плану реформ, проведення яких є умовою виділення багатомільярдної макрофінансової допомоги ЄС на найближчі роки.

Реклама:

У цьому контексті вона підкреслила, що Україна заслуговує на те, аби держави ЄС почали з нею переговори про вступ.

"Україна виконала всі кроки, які ми визначили. І саме тому ми вважаємо, що ЄС повинен розпочати переговори про вступ з Україною вже до кінця цього місяця", – сказала фон дер Ляєн.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ