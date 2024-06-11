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Україна виконала всі вимоги для початку переговорів про вступ в ЄС – глава Єврокомісії

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Вівторок, 11 червня 2024, 12:55
Україна виконала всі вимоги для початку переговорів про вступ в ЄС – глава Єврокомісії
Урсула фон дер Ляєн, фото: ОП

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що Україна виконала усі необхідні кроки для початку переговорів про вступ до ЄС до кінця цього місяця.

Джерело: Урсула фон дер Ляєн на Конференції з відновлення України в Берліні у вівторок, "Європейська правда"

Деталі: Фон дер Ляєн згадала про нещодавнє схвалення Україною плану реформ, проведення яких є умовою виділення багатомільярдної макрофінансової допомоги ЄС на найближчі роки.

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У цьому контексті вона підкреслила, що Україна заслуговує на те, аби держави ЄС почали з нею переговори про вступ.

"Україна виконала всі кроки, які ми визначили. І саме тому ми вважаємо, що ЄС повинен розпочати переговори про вступ з Україною вже до кінця цього місяця", – сказала фон дер Ляєн.

Нагадаємо:

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  • 7 чеврня Єврокомісія підтвердила, що надала позитивну усну оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України та Молдови, викладених у листопадовому звіті про розширення ЄС.
  • Водночас, за даними ЗМІ, постійні представники країн-членів Європейського Союзу знову не змогли на останній зустрічі ухвалити рішення щодо рекомендацій Європейської комісії розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною, оскільки Угорщина виступила із запереченнями.
  • В уряді Німеччини нещодавно заявили, що Україна виконала вимоги щодо реформ, необхідних для початку переговорів про вступ до Євросоюзу.

Теми: ЄСУкраїнапереговориЄврокомісія
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