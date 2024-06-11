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Украина выполнила все требования для начала переговоров о вступлении в ЕС – глава Еврокомиссии

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоВторник, 11 июня 2024, 12:55
Украина выполнила все требования для начала переговоров о вступлении в ЕС – глава Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляйен, фото: ОП

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Украина выполнила все необходимые шаги для начала переговоров о вступлении в ЕС до конца этого месяца.

Источник: Урсула фон дер Ляйен на Конференции по восстановлению Украины в Берлине во вторник, "Европейская правда"

Детали: Фон дер Ляйен вспомнила о недавнем одобрении Украиной плана реформ, проведение которых является условием выделения многомиллиардной макрофинансовой помощи ЕС на ближайшие годы.

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В этом контексте она подчеркнула, что Украина заслуживает того, чтобы государства ЕС начали с ней переговоры о вступлении.

"Украина выполнила все шаги, которые мы определили. И именно поэтому мы считаем, что ЕС должен начать переговоры о вступлении с Украиной уже до конца этого месяца", – сказала фон дер Ляйен.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • 7 июня Еврокомиссия подтвердила, что предоставила положительную устную оценку прогресса евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы, изложенных в ноябрьском отчете о расширении ЕС.
  • В то же время, по данным СМИ, постоянные представители стран-членов Европейского Союза снова не смогли на последней встрече принять решение относительно рекомендаций Европейской комиссии начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной, поскольку Венгрия выступила с возражениями.
  • В правительстве Германии недавно заявили, что Украина выполнила требования по реформам, необходимым для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

Темы: ЕСУкраинапереговорыЕврокомиссия
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