Украина выполнила все требования для начала переговоров о вступлении в ЕС – глава Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Украина выполнила все необходимые шаги для начала переговоров о вступлении в ЕС до конца этого месяца.

Источник: Урсула фон дер Ляйен на Конференции по восстановлению Украины в Берлине во вторник, "Европейская правда"

Детали: Фон дер Ляйен вспомнила о недавнем одобрении Украиной плана реформ, проведение которых является условием выделения многомиллиардной макрофинансовой помощи ЕС на ближайшие годы.

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В этом контексте она подчеркнула, что Украина заслуживает того, чтобы государства ЕС начали с ней переговоры о вступлении.

"Украина выполнила все шаги, которые мы определили. И именно поэтому мы считаем, что ЕС должен начать переговоры о вступлении с Украиной уже до конца этого месяца", – сказала фон дер Ляйен.

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