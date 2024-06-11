В Україні, крім сходу й півдня, знизиться температура повітря

12 червня в Україні, крім східних і південних областей, знизиться температура повітря, пройдуть дощі та грози.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру



Деталі: У середу очікуються короткочасні дощі та грози, у північних, Вінницькій, Черкаській областях значні дощі, у південних, східних і більшості центральних областей удень подекуди град та шквали 15-20 м/с; уночі в південно-східній частині, вдень у більшості західних областей без опадів.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с.



Температура в західних областях уночі 11-16°, вдень 18-23°; на решті території вночі 14-19°, вдень 20-25°, у східних, південних областях 25-30°, у Криму до 34°.



У Києві 12 червня буде значний дощ, гроза. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 21-23°.



У четвер у східних областях і в карпатському регіоні повсюдно, на решті території України місцями будуть короткочасні дощі та грози, вночі в більшості північних і центральних областях без опадів.



Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.



Температура в західних і північних областях уночі 10-15°, вдень 18-23°; на решті території вночі 14-19°, вдень 23-28°, у південно-східній частині до 31°.



У столиці 13 червня уночі без опадів, удень короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 21-23°.

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