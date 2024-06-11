Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

В Україні, крім сходу й півдня, знизиться температура повітря

Валентина РоманенкоВівторок, 11 червня 2024, 13:00
В Україні, крім сходу й півдня, знизиться температура повітря
ілюстративне фото Getty Images

12 червня в Україні, крім східних і південних областей, знизиться температура повітря, пройдуть дощі та грози.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У середу очікуються короткочасні дощі та грози, у північних, Вінницькій, Черкаській областях значні дощі, у південних, східних і більшості центральних областей удень подекуди град та шквали 15-20 м/с; уночі в південно-східній частині, вдень у більшості західних областей без опадів.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура в західних областях уночі 11-16°, вдень 18-23°; на решті території вночі 14-19°, вдень 20-25°, у східних, південних областях 25-30°, у Криму до 34°.

У Києві 12 червня буде значний дощ, гроза. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 21-23°.

У четвер у східних областях і в карпатському регіоні повсюдно, на решті території України місцями будуть короткочасні дощі та грози, вночі в більшості північних і центральних областях без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура в західних і північних областях уночі 10-15°, вдень 18-23°; на решті території вночі 14-19°, вдень 23-28°, у південно-східній частині до 31°.

У столиці 13 червня уночі без опадів, удень короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 21-23°.

Реклама:
Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

КМВА: На підступах до столиці ППО знищила усі ворожі цілі

Білий дім про візит Путіна до КНДР: Росія хоче зібрати коаліцію

Щодо статків заступника генпрокурора Вербицького почали службове розслідування

В Україні заборонили партію "Наш край", майно передадуть державі

фотоУ Києві "втомився" ще один міст

фотоРосійські війська обстріляли Харківщину, є загибла та постраждалі

Усі новини...
погода
В Україні задощить і дещо відступить літня спека
У понеділок Україну накриють дощі та грози, подекуди град і шквали
Синоптики попереджають про грози в західних і центральних областях
Останні новини
06:32
Путін і Кім Чен Ин кидають виклик Заходу і світовому порядку – ISW
05:22
КМВА: На підступах до столиці ППО знищила усі ворожі цілі
05:06
На Вінниччині є влучання в об’єкт критичної інфраструктури – ОВА
04:30
Білий дім про візит Путіна до КНДР: Росія хоче зібрати коаліцію
03:52
У Запорізькій області та Дніпрі пролунали вибухи
03:42
відео, оновленоДрони атакували НПЗ і нафтобазу в Росії – соцмережі
03:20
У Києві та області працювали сили ППО
02:50
На громаду Сумщини росіяни скинули за добу 21 міну
02:02
В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
01:55
тенісСтало відомо, чи зіграє Джокович на Олімпійських іграх-2024
Усі новини...
Реклама:
Реклама: