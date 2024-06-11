В Украине, кроме востока и юга, снизится температура воздуха

12 июня в Украине, кроме восточных и южных областей, снизится температура воздуха, пройдут дожди и грозы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В среду ожидаются кратковременные дожди и грозы, в северных, Винницкой, Черкасской областях значительные дожди, в южных, восточных и большинстве центральных областей днем местами град и шквалы 15-20 м/с; ночью в юго-восточной части, днем в большинстве западных областей без осадков.

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Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в западных областях ночью 11-16°, днем 18-23°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 20-25°, в восточных, южных областях 25-30°, в Крыму до 34°.

В Киеве 12 июня будет значительный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 21-23°.

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В четверг в восточных областях и в карпатском регионе повсеместно, на остальной территории Украины местами будут кратковременные дожди и грозы, ночью в большинстве северных и центральных областях без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью 10-15°, днем 18-23°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 23-28°, в юго-восточной части до 31°.

В столице 13 июня ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 21-23°.