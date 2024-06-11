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ЄС відправить Україні 1000 генераторів та тисячі сонячних панелей

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцВівторок, 11 червня 2024, 13:37
ЄС відправить Україні 1000 генераторів та тисячі сонячних панелей
Ілюстративне фото: Getty Images

11 червня під час конференції в Берліні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що зважаючи на російські атаки по енергоінфраструктурі, України отримає 500 мільйонів євро на ремонт пошкоджених об'єктів енергетики та тисячу сонячних панелей й тисячі генераторів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова президентки Єврокомісії 

Деталі: Фон дер Ляєн зауважила, що "разом ми мобілізуємо фінансову силу, щоб допомогти Україні вистояти та відновитися". 

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"Це, звісно, включає також постійну матеріальну підтримку з огляду на систематичні атаки Росії на українську енергосистему. Наразі ми зібрали близько 500 мільйонів євро на термінові ремонтні роботи", – сказала глава Єврокомісії.

"Крім того, ми надаємо ще 1000 генераторів для термінового виробництва електроенергії. І тисячі сонячних панелей ось-ось прибудуть в Україну", – додала вона.

Мета ЄС, за словами очільниці Єврокомісії, – допомогти децентралізувати енергосистему України і таким чином підвищити її стійкість.

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Нагадаємо: У Берліні фон дер Ляєн також підтвердила, що Україна виконала усі необхідні кроки для початку переговорів про вступ до ЄС до кінця цього місяця.

Крім того, вона повідомила, що Європейський Союз у червні виділить Україні 1,9 млрд євро підтримки за програмою Ukraine Facility.

Президент Володимир Зеленський розповів у Берліні, що в України є план, як збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації вже цьогоріч і ще 4 гігават – протягом наступних років.

Теми: ЄСЄврокомісіяенергетика
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