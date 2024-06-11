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ЕС отправит Украине 1000 генераторов и тысячи солнечных панелей

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцВторник, 11 июня 2024, 13:37
ЕС отправит Украине 1000 генераторов и тысячи солнечных панелей
Иллюстративное фото: Getty Images

11 июня во время конференции в Берлине президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что несмотря на российские атаки по энергоинфраструктуре, Украина получит 500 миллионов евро на ремонт поврежденных объектов энергетики и тысячу солнечных панелей и тысячи генераторов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова президента Еврокомиссии

Детали: Фон дер Ляйен отметила, что "вместе мы мобилизуем финансовую силу, чтобы помочь Украине выстоять и восстановиться". 

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"Это, конечно, включает также постоянную материальную поддержку, учитывая систематические атаки России на украинскую энергосистему. Сейчас мы собрали около 500 миллионов евро на срочные ремонтные работы", – сказала глава Еврокомиссии.

"Кроме того, мы предоставляем еще 1000 генераторов для срочного производства электроэнергии. И тысячи солнечных панелей вот-вот прибудут в Украину", – добавила она.

Цель ЕС, по словам главы Еврокомиссии, – помочь децентрализовать энергосистему Украины и таким образом повысить ее устойчивость.

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Напомним: В Берлине фон дер Ляйен также подтвердила, что Украина выполнила все необходимые шаги для начала переговоров о вступлении в ЕС до конца этого месяца.

Кроме того, она сообщила, что Европейский Союз в июне выделит Украине 1,9 млрд евро поддержки по программе Ukraine Facility.

Президент Владимир Зеленский рассказал в Берлине, что у Украины есть план, как построить до 1 гигаватта мощностей маневровой газовой генерации уже в этом году и еще 4 гигаватта – в течение следующих лет.

Темы: ЕСЕврокомиссияэнергетика
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