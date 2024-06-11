Єврокомісія хоче продовжити тимчасовий захист для українців до початку 2026 року
Європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців, які рятуються від російської агресії, ще на один рік – з 5 березня 2025 року до 4 березня 2026 року.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу комісії
Деталі: Пропозицію комісія аргументує тим, що Росія продовжує атакувати цивільну та критично важливу інфраструктуру по всій Україні, а отже умов для повернення людей в Україну наразі немає.
Рішення має на меті забезпечити у ЄС захист для усіх, хто рятується від російської агресії, а також, щоб ті майже 4,2 мільйона осіб, які вже користуються тимчасовим захистом в державах-членах ЄС, були забезпечені якомога більшою стабільністю за нинішніх обставин.
Директива про тимчасовий захист надає українцям право на проживання, доступ до ринку праці, житло, соціальну допомогу, медичну та іншу допомогу.
Вона також допомагає державам-членам впорядковано та ефективно управляти прибуттям мігрантів.
Передбачається, що комісія представить пропозицію на засіданні Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ 13 червня. Після цього Рада має офіційно ухвалити пропозицію.
Передісторія:
- ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року одностайним рішенням держав-членів, і вона була автоматично продовжена на один рік, а потім Рада продовжила її ще на один рік до 4 березня 2025 року.
- Наразі майже 4,2 мільйона осіб, переміщених з України, користуються тимчасовим захистом в ЄС, серед яких третина – діти.
- Польський президент Анджей Дуда 10 червня підписав поправку до закону про допомогу громадянам України, яка продовжує термін легального перебування українців у Польщі.
- Проєкт поправок до закону був розроблений Міністерством внутрішніх справ і адміністрації Польщі, у травні його ухвалив польський парламент.