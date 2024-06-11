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Еврокомиссия хочет продлить временную защиту для украинцев до начала 2026 года

Ирина Балачук, Кристина БондареваВторник, 11 июня 2024, 14:09
Еврокомиссия хочет продлить временную защиту для украинцев до начала 2026 года
Фото rda-hm.gov.ua

Европейская комиссия предлагает продлить временную защиту для украинцев, которые спасаются от российской агрессии, еще на один год − с 5 марта 2025 года по 4 марта 2026 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу комиссии

Детали: Предложение комиссия аргументирует тем, что Россия продолжает атаковать гражданскую и критически важную инфраструктуру по всей Украине, а значит условий для возвращения людей в Украину пока нет.

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Решение имеет целью обеспечить в ЕС защиту для всех, кто спасается от российской агрессии, а также, чтобы те почти 4,2 миллиона человек, которые уже пользуются временной защитой в государствах-членах ЕС, были обеспечены как можно большей стабильностью в нынешних обстоятельствах.

Директива о временной защите предоставляет украинцам право на проживание, доступ к рынку труда, жилье, социальную помощь, медицинскую и другую помощь.

Она также помогает государствам-членам упорядоченно и эффективно управлять прибытием мигрантов.

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Предполагается, что комиссия представит предложение на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел 13 июня. После этого Совет должен официально утвердить предложение.

Предыстория:

  • ЕС активировал Директиву о временной защите 4 марта 2022 года единогласным решением государств-членов, и она была автоматически продлена на один год, а затем Совет продлил ее еще на один год до 4 марта 2025 года.
  • Сейчас почти 4,2 миллиона человек, перемещенных из Украины, пользуются временной защитой в ЕС, среди которых треть – дети.
  • Польский президент Анджей Дуда 10 июня подписал поправку к закону о помощи гражданам Украины, которая продлевает срок легального пребывания украинцев в Польше.
  • Проект поправок к закону был разработан Министерством внутренних дел и администрации Польши, в мае его принял польский парламент.

Темы: ЕврокомиссияЕСукраинцы
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