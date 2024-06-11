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РФ може тримати у Калінінградській області близько 100 ядерних боєголовок – глава МЗС Польщі

Марія Ємець, Альона Мазуренко Вівторок, 11 червня 2024, 15:14
РФ може тримати у Калінінградській області близько 100 ядерних боєголовок – глава МЗС Польщі
РАДОСЛАВ СІКОРСЬКИЙ, ФОТО GETTY IMAGES

У Варшаві припускають, що Росія потенційно може тримати у Калінінградській області близько 100 тактичних ядерних боєголовок. 

Джерело: "Європейська правда", міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на конференції з відбудови України у Берліні

Деталі: Сікорський описав для інших європейців на конференції, як російська загроза виглядає з Варшави, акцентуючи на тому, що вона ближче, ніж може здаватися. 

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"За 250 км на північ від Варшави – Калінінградська область, російський ексклав, з місцем для зберігання – за нашими оцінками – десь 100 тактичних ядерних боєголовок. За 250 км на схід – Білорусь, де росіяни і білоруси влаштували напад на кордон ЄС, кордон Шенгенської зони", – сказав Сікорський.

Від сусідів Росії ще навесні 2022 року лунали заяви, що Москва вже тримає у Балтії ядерну зброю. 

Він також нагадав, що іноді російські ракети, якими завдають ударів по Україні, залітають на територію Польщі, а іноді й падали на території Польщі. "Одна така ракета впала за 10 км від мого дому в Західній Польщі, за 250 км звідси... Тож ця небезпека ближче, ніж комусь може здаватися", – зазначив він.  

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У квітні Сікорський казав, що не бачить причин для занепокоєння щодо можливості застосування РФ ядерної зброї в Україні.

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Теми: ПольщаКалінінградядерна зброяРосія
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