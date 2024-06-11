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РФ может держать в Калининградской области около 100 ядерных боеголовок – глава МИД Польши

Мария Емец, Алена МазуренкоВторник, 11 июня 2024, 15:14
РФ может держать в Калининградской области около 100 ядерных боеголовок – глава МИД Польши
РАДОСЛАВ СИКОРСКИЙ, ФОТО GETTY IMAGES

В Варшаве предполагают, что Россия потенциально может держать в Калининградской области около 100 тактических ядерных боеголовок.

Источник: "Европейская правда", министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на конференции по восстановлению Украины в Берлине

Детали: Сикорский описал для других европейцев на конференции, как российская угроза выглядит из Варшавы, акцентируя на том, что она ближе, чем может показаться.

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"В 250 км к северу от Варшавы – Калининградская область, российский эксклав, с местом для хранения – по нашим оценкам – где-то 100 тактических ядерных боеголовок. В 250 км к востоку – Беларусь, откуда россияне и белорусы устраивают атаки на границу ЕС, границу Шенгенской зоны", – сказал Сикорский.

От соседей России еще весной 2022 года звучали заявления, что Москва уже держит в Балтии ядерное оружие.

Он также напомнил, что иногда российские ракеты, которыми наносят удары по Украине, залетают на территорию Польши, а иногда и падали на территории Польши. "Одна такая ракета упала в 10 км от моего дома на западе Польше, в 250 км отсюда... Поэтому эта опасность ближе, чем кому-то может казаться", – отметил он.

ВИДЕО ДНЯ

В апреле Сикорский говорил, что не видит причин для беспокойства о возможности применения РФ ядерного оружия в Украине.

Напомним:

  • Издание NYT поделилось предположениями, где может храниться российское ядерное оружие в Беларуси.

Темы: ПольшаКалининградядерное оружиеРосcия
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