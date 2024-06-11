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Над Дніпропетровщиною збили дві російські крилаті ракети

Анастасія ПроцВівторок, 11 червня 2024, 15:35
Над Дніпропетровщиною збили дві російські крилаті ракети
Ілюстративне фото: Getty Images

11 червня захисники збили дві російські крилаті ракети Х-59/69 над Дніпропетровською областю.

Джерело: Повітряне командування "Схід", голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Дослівно: " 11 червня 2024 року підроздами Повітряне командування "Схід" збито 2 керовані авіаційні ракети противника у Дніпропетровській області, ймовірно Х-59/69".

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Деталі: Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак подякував захисникам за бойову роботу. 

"Дякую ПвК "Схід"", – написав він.

Теми: ракетний ударДніпропетровська область
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