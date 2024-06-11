Над Днепропетровской областью сбили две российские крылатые ракеты
Вторник, 11 июня 2024, 15:35
11 июня защитники сбили две российские крылатые ракеты Х-59/69 над Днепропетровской областью.
Источник: Воздушное командование "Восток", председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Дословно: "11 июня 2024 года подразделениями Воздушное командование „Восток" сбито 2 управляемые авиационные ракеты противника в Днепропетровской области, вероятно Х-59/69".
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Детали: Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак поблагодарил защитников за боевую работу.
"Спасибо ПвК „Восток"", - написал он.