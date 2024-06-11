У Раді пропонують не карати за перше СЗЧ, якщо військовий сам захоче повернутися на службу

Народні депутати подали у Раду законопроєкт, яким пропонується не карати за перше самовільне залишення військової частини чи дезертирство, якщо військовий сам повернувся і командир дозволить продовжити службу.

Джерело: сайт парламенту, законопроєкт №11322

Дослівно: "Особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтями ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби) та 408 (дезертирство), може бути звільнена від кримінальної відповідальності в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, якщо до закінчення досудового розслідування вона добровільно заявила слідчому чи прокурору про намір повернутися до військової частини або місця служби для продовження проходження військової служби й командир (начальник) військової частини (установи) надав згоду на продовження проходження військової служби такою особою".

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Деталі: Якщо військового будуть звільняти від покарання за дезертирство, прокурор повинен буде отримати "письмову згоду командира (начальника) військової частини (установи) про можливість продовження проходження військової служби таким підозрюваним".

Військових, яким суд призначив покарання у виді службового обмеження, арешту з відбуттям на гауптвахті або тримання у дисциплінарному батальйоні, будуть вважати такими, що входять до ЗСУ та інших військових формувань, а також виконують (несуть) обов’язки військової служби: "З цього ж дня для таких військовослужбовців продовжується військова служба та дія контракту, поновлюється виплата грошового й здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільги та соціальні гарантії".

Те ж стосуватиметься тих, кому суд обрав покарання у виді штрафу чи кого звільнено від відбування покарання через амністію чи з випробуванням.

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У пояснювальній записці нардепи вказують, що лише упродовж січня-квітня 2024 року було зареєстровано 10 584 проваджень за статтею 407 ККУ (самовільне залишення військової частини або місця служби), та 7 306 проваджень за статтею 408 ККУ (дезертирство).

Загалом наразі правоохоронці розслідують майже 19 тис. кримінальних проваджень за скоєння військових кримінальних правопорушень.

Серед авторів законопроєкту – Сергій Іонушас, Олександр Бакумов, Олександр Завітневич, Мар'яна Безугла, Федір Веніславський,(фракція "Слуга народу"), Андрій Осадчук ("Голос"), Андрій Кожем'якін ("Батьківщина") і тд.