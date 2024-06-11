В Раде предлагают не наказывать за первое СЗВ, если военный сам решит вернуться на службу

Народные депутаты подали в Раду законопроект, которым предлагается не наказывать за первое самовольное оставление воинской части или дезертирство, если военный сам вернулся и командир позволит продолжить службу.

Источник: сайт парламента, законопроект №11322

Дословно: "Лицо, которое во время действия военного положения впервые совершило уголовное преступление, предусмотренное статьями ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы) и 408 (дезертирство), может быть освобождено от уголовной ответственности в порядке, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством Украины, если до окончания досудебного расследования оно добровольно заявило следователю или прокурору о намерении вернуться в воинскую часть или место службы для продолжения прохождения военной службы и командир (начальник) воинской части (учреждения) дал согласие на продолжение прохождения военной службы таким лицом".

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Детали: Если военного будут освобождать от наказания за дезертирство, прокурор должен будет получить "письменное согласие командира (начальника) воинской части (учреждения) о возможности продолжения прохождения военной службы таким подозреваемым".

Военных, которым суд назначил наказание в виде служебного ограничения, ареста с отбыванием на гауптвахте или содержания в дисциплинарном батальоне, будут считать входящими в ВСУ и другие военные формирования, а также выполняющими обязанности военной службы: "С этого же дня для таких военнослужащих продолжается военная служба и действие контракта, возобновляется выплата денежного и осуществление продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льготы и социальные гарантии".

То же будет касаться тех, кому суд избрал наказание в виде штрафа или кто освобожден от отбывания наказания из-за амнистии или с испытанием.

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В пояснительной записке нардепы указывают, что только в течение января-апреля 2024 года было зарегистрировано 10 584 производств по статье 407 УК (самовольное оставление воинской части или места службы), и 7 306 производств по статье 408 УК (дезертирство).

Всего сейчас правоохранители расследуют почти 19 тыс. уголовных производств за совершение военных уголовных правонарушений.

Среди авторов законопроекта - Сергей Ионушас, Александр Бакумов, Александр Завитневич, Марьяна Безуглая, Федор Вениславский, (фракция "Слуга народа"), Андрей Осадчук ("Голос"), Андрей Кожемякин ("Батькивщина") и тд.