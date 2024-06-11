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Миколаївські морпіхи показали феєричний салют з ворожої БМП

Валентина РоманенкоВівторок, 11 червня 2024, 16:29
Миколаївські морпіхи показали феєричний салют з ворожої БМП
скриншот

Бійці підрозділу "Курʼєри апостола Петра" миколаївських морпіхів влаштували феєрверк російською бронемашиною на Харківському напрямку.

Джерело: 36 ОБрМП імені контрадмірала Михайла Білинського в соцмережах, співрозмовник УП у військових колах

Дослівно бригада: "Феєричний салют російською БМП на честь підрозділу "Курʼєрів апостола Петра" Чорного батальйону миколаївських морпіхів".

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Деталі: Інших подробиць морпіхи не наводять, однак за даними "Української правди", подія мала місце поблизу Вовчанська Харківської області.

Теми: війнаХарківська область
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