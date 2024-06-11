Миколаївські морпіхи показали феєричний салют з ворожої БМП
Вівторок, 11 червня 2024, 16:29
Бійці підрозділу "Курʼєри апостола Петра" миколаївських морпіхів влаштували феєрверк російською бронемашиною на Харківському напрямку.
Джерело: 36 ОБрМП імені контрадмірала Михайла Білинського в соцмережах, співрозмовник УП у військових колах
Дослівно бригада: "Феєричний салют російською БМП на честь підрозділу "Курʼєрів апостола Петра" Чорного батальйону миколаївських морпіхів".
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Деталі: Інших подробиць морпіхи не наводять, однак за даними "Української правди", подія мала місце поблизу Вовчанська Харківської області.