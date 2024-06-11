Николаевские морпехи показали феерический салют из вражеской БМП

Бойцы подразделения "Курьеры апостола Петра" николаевских морпехов устроили фейерверк российской бронемашиной на Харьковском направлении.

Источник: 36 ОБрМП имени контр-адмирала Михаила Белинского в соцсетях, собеседник УП в военных кругах

Дословно бригада: "Феерический салют российской БМП в честь подразделения „Курьеров апостола Петра" Черного батальона николаевских морпехов".

Реклама:

Детали: Других подробностей морпехи не приводят, однако по данным "Украинской правды", событие имело место вблизи Волчанска Харьковской области.