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Николаевские морпехи показали феерический салют из вражеской БМП

Валентина РоманенкоВторник, 11 июня 2024, 16:29
Николаевские морпехи показали феерический салют из вражеской БМП
скриншот

Бойцы подразделения "Курьеры апостола Петра" николаевских морпехов устроили фейерверк российской бронемашиной на Харьковском направлении.

Источник: 36 ОБрМП имени контр-адмирала Михаила Белинского в соцсетях, собеседник УП в военных кругах

Дословно бригада: "Феерический салют российской БМП в честь подразделения „Курьеров апостола Петра" Черного батальона николаевских морпехов".

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Детали: Других подробностей морпехи не приводят, однако по данным "Украинской правды", событие имело место вблизи Волчанска Харьковской области.

Темы: войнаХарьковская область
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