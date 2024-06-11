В Одесі біля ТЦК побилися медики і військові

В Одесі виник конфлікт та бійка біля Територіального центру комплектації та соціальної підтримки між медиками "швидкої" та працівниками ТЦК.

Джерело: "Думская", Одеський обласний ТЦК та СП у Facebook, Нацпол

Деталі: Місцеві журналісти кажуть, що бригада медиків одеської "швидкої" допомоги прибула на виклик до ТЦК Київського району і опинилася замкненою всередині військовими, які начебто побажали "негайно мобілізувати їх в армію".

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Як повідомляє кореспондент "Думской", пізніше колеги фельдшерів з'їхалися на "швидких" з увімкненими сиренами і влаштували акцію протесту. Сталося кілька бійок між медиками та військовими.

Один із фельдшерів заявив "Думской", що вважає інцидент у ТЦК своєрідною реакцією військкомів на спроби медиків отримати бронь від мобілізації.

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Одеський ТЦК вийшов із заявою, в якій просить медіа не спекулювати на темі. Військові наголошують, що розбираються, хто винен у ситуації, що склалася.

Поліція Одещини в свою чергу повідомила, що встановлює обставини конфлікту між працівниками ТЦК та СП і медиками та опитує свідків та учасників конфлікту.

Дослівно ТЦК: "Наразі активно поширюється інформація щодо ситуації навколо порушення громадського порядку на прилеглій території Київського РТЦК та СП м. Одеса.

Повідомляємо засоби масової інформації та населення про спільне проведення із правоохоронними органами невідкладних заходів щодо встановлення детальних обставин подій.

Просимо усіх утримуватись від поширення дезінформації. Детальна інформація про обставини події буде доведена додатково у найближчий час".

Дослівно поліція: "Попередньо встановлено, що інцидент відбувся сьогодні приблизно о 13-й годині в Київському районі міста Одеси між працівниками швидкої медичної допомоги і районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Поліцейські встановили й опитали свідків та очевидців. Деяких з учасників інциденту запросили до відділку поліції, де з ними працюють правоохоронці".