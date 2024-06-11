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В Одессе возле ТЦК подрались медики и военные

Валентина РоманенкоВторник, 11 июня 2024, 17:38
В Одессе возле ТЦК подрались медики и военные
скриншот

В Одессе возник конфликт и драка возле Территориального центра комплектации и социальной поддержки между медиками "скорой" и работниками ТЦК.

Источник: "Думская", Одесский областной ТЦК и СП в FacebookНацпол

Детали: Местные журналисты говорят, что бригада медиков одесской "скорой" помощи прибыла на вызов в ТЦК Киевского района и оказалась запертой внутри военными, которые якобы пожелали "немедленно мобилизовать их в армию".

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Как сообщает корреспондент "Думской", позже коллеги фельдшеров съехались на "скорых" с включенными сиренами и устроили акцию протеста. Произошло несколько драк между медиками и военными.

Один из фельдшеров заявил "Думской", что считает инцидент в ТЦК своеобразной реакцией военкомов на попытки медиков получить бронь от мобилизации.

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Одесский ТЦК вышел с заявлением, в котором просит медиа не спекулировать на теме. Военные отмечают, что разбираются, кто виноват в сложившейся ситуации.

Полиция Одесской области в свою очередь сообщила, что устанавливает обстоятельства конфликта между работниками ТЦК и СП и медиками и опрашивает свидетелей и участников конфликта.

Дословно ТЦК: "Сейчас активно распространяется информация о ситуации вокруг нарушения общественного порядка на прилегающей территории Киевского РТЦК и СП г. Одесса. 

Сообщаем средства массовой информации и население о совместном проведении с правоохранительными органами неотложных мероприятий по установлению детальных обстоятельств событий.

Просим всех воздерживаться от распространения дезинформации. Подробная информация об обстоятельствах происшествия будет доведена дополнительно в ближайшее время".

Дословно полиция: "Предварительно установлено, что инцидент произошел сегодня около 13 часов в Киевском районе города Одессы между работниками скорой медицинской помощи и районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Полицейские установили и опросили свидетелей и очевидцев. Некоторых из участников инцидента пригласили в отделение полиции, где с ними работают правоохранители".

Темы: ТЦКмобилизацияОдесса
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