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Через позицію Угорщини на саміті "Бухарестської дев’ятки" не змогли зробити спільну заяву

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 11 червня 2024, 17:30
Через позицію Угорщини на саміті Бухарестської дев’ятки не змогли зробити спільну заяву
президент Чехії Петр Павел. фото: Getty Images

У Ризі саміт "Бухарестської дев’ятки" (об’єднує дев’ять країн східного крила НАТО) не зміг узгодити спільну заяву та домовитись щодо наступника Єнса Столтенберга в Альянсі. Завадила позиція Угорщини.

Джерело: президент Чехії Петр Павел - журналістам, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK

Деталі: За словами Павела, причиною відсутності результатів саміту В9 стало небажання Угорщини прийняти кандидатуру голови уряду Нідерландів Марка Рютте на посаду генсека НАТО, а також питання підтримки України у зв’язку з агресією Росії.

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Однак, за словами чеського президента, на саміті "Бухарестської дев’ятки" в Ризі не сказали "жодного слова" про можливий вихід Угорщини з об’єднання, про що раніше повідомляли ЗМІ з посиланням на джерела.

Водночас президенти Латвії, Польщі та Румунії опублікували свою заяву за підсумками зустрічі в Ризі, де висловили глибоку стурбованість "нещодавніми зловмисними гібридними діями Росії на території країн Альянсу, які становлять загрозу безпеці членів НАТО".

"Ми будемо діяти індивідуально і колективно для протидії цим діям, посилення нашої стійкості і продовжуватимемо тісну координацію для забезпечення готовності Альянсу і членів Альянсу до стримування і захисту від гібридних дій або нападів", – запевнили лідери.

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Вони також висловили сподівання, що саміт НАТО у Вашингтоні сприятиме наближенню України до Альянсу та запропонує їй "суттєвий пакет підтримки".

Так звана "Бухарестська дев’ятка" заснована у 2015 році як формат співпраці у безпековій сфері, до її складу входять Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Латвія, Литва та Естонія. У межах цього формату проводяться зустрічі на рівні лідерів, міністрів закордонних справ та оборони. 

Теми: УгорщинаЄСЄвропа
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