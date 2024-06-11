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Из-за позиции Венгрии на саммите "Бухарестской девятки" не смогли сделать совместное заявление

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 11 июня 2024, 17:30
Из-за позиции Венгрии на саммите Бухарестской девятки не смогли сделать совместное заявление
президент Чехии Петр Павел. фото: Getty Images

В Риге саммит "Бухарестской девятки" (объединяет девять стран восточного крыла НАТО) не смог согласовать совместное заявление и договориться о преемнике Йенса Столтенберга в Альянсе. Помешала позиция Венгрии.

Источник: президент Чехии Петр Павел - журналистам, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK

Детали: По словам Павела, причиной отсутствия результатов саммита В9 стало нежелание Венгрии принять кандидатуру главы правительства Нидерландов Марка Рютте на должность генсека НАТО, а также вопрос поддержки Украины в связи с агрессией России.

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Однако, по словам чешского президента, на саммите "Бухарестской девятки" в Риге не сказали "ни одного слова" о возможном выходе Венгрии из объединения, о чем ранее сообщали СМИ со ссылкой на источники.

В то же время президенты Латвии, Польши и Румынии опубликовали свое заявление по итогам встречи в Риге, где выразили глубокую обеспокоенность "недавними злонамеренными гибридными действиями России на территории стран Альянса, которые представляют угрозу безопасности членов НАТО".

"Мы будем действовать индивидуально и коллективно для противодействия этим действиям, усиления нашей устойчивости и продолжать тесную координацию для обеспечения готовности Альянса и членов Альянса к сдерживанию и защите от гибридных действий или нападений", – заверили лидеры.

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Они также выразили надежду, что саммит НАТО в Вашингтоне будет способствовать приближению Украины к Альянсу и предложит ей "существенный пакет поддержки".

Так называемая "Бухарестская девятка" основана в 2015 году как формат сотрудничества в сфере безопасности, в ее состав входят Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Латвия, Литва и Эстония. В рамках этого формата проводятся встречи на уровне лидеров, министров иностранных дел и обороны.

Темы: ВенгрияЕСЕвропа
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