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На Хмельниччині на військовослужбовця ТЦК напав чоловік з ножем

Тетяна ОлійникВівторок, 11 червня 2024, 19:57
На Хмельниччині на військовослужбовця ТЦК напав чоловік з ножем

Під час перевірки документів та оповіщення військовозобовʼязаних на військовослужбовця Хмельницького РТЦК та СП напав чоловік з ножем у населеному пункті Книжківці.

Джерело: пресслужба Хмельницького обласного ТЦК та СП

Дослівно: "Під час перевірки документів громадянин 1984 року народження дістав ніж та здійснив напад на військовослужбовця якого поранив у ліве плече зі сторони спини. Надалі групою оповіщення вжито заходи щодо затримання правопорушника та викликано наряд поліції.

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По прибуттю нарядів поліції та огляду речей в порушника виявили заборонену речовину та шокер".

Деталі: Пораненого військовослужбовця доставили до шпиталю, загрози його життю немає.

Порушника затримали за вчинення злочину відповідальність за який передбачено ст. 125 КК України. Тривають слідчі дії.

ВІДЕО ДНЯ

У ТЦК та СП нагадують, що військовослужбовці ТЦК та СП, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов’язаних, відповідно до законодавства є спеціальним суб’єктом, який виконує службові обов’язки під час правового режиму воєнного стану.

Відтак образи, опір або перешкоджання їхній діяльності – матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Теми: ХмельницькийТЦК
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