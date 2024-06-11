В Хмельницкой области на военнослужащего ТЦК напал мужчина с ножом
В ходе проверки документов и оповещения военнообязанных на военнослужащего Хмельницкого РТЦК и СП напал мужчина с ножом в населенном пункте Книжковцы.
Источник: пресс-служба Хмельницкого областного ТЦК и СП
Дословно: "При проверке документов гражданин 1984 года рождения получил нож и совершил нападение на военнослужащего которого ранил в левое плечо со стороны спины. В дальнейшем группой оповещения приняты меры по задержанию правонарушителя и вызван наряд полиции.
По прибытию нарядов полиции и досмотра вещей у нарушителя обнаружили запрещенное вещество и шокер".
Детали: Раненого военнослужащего доставили в госпиталь, угрозы его жизни нет.
Нарушителя задержали за совершение преступления ответственность за предусмотренное ст. 125 УК Украины. Продолжаются следственные действия.
В ТЦК и СП напоминают, что военнослужащие ТЦК и СП, участвующие или организующие оповещения военнообязанных, в соответствии с законодательством являются специальным субъектом, исполняющим служебные обязанности во время правового режима военного положения.
Следовательно, оскорбления, сопротивление или препятствование их деятельности – будут иметь последствия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность.