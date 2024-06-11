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Ультраправі в Німеччині назвали Зеленського "нелегітимним"

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 11 червня 2024, 20:02
Ультраправі в Німеччині назвали Зеленського нелегітимним
володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц. фото: Getty Images

Керівництво фракції "Альтернативи для Німеччини" у німецькому парламенті проігнорувало виступ президента України Володимира Зеленського в Бундестазі та заявило, що "термін його повноважень закінчився".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на n-tv

Деталі: Лідери фракції "АдН" у Бундестазі Аліса Вайдель і Тіно Хрупалла заявили, що "відмовляються слухати спікера в камуфляжному костюмі".

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"Термін повноважень Зеленського закінчився. Зараз він перебуває на посаді лише як президент війни і жебрак", – додали вони, заявивши, що Україні зараз потрібен "президент миру, який готовий вести переговори".

Своєю заявою Вайдель і Хрупалла повторили російський наратив про те, що термін повноважень українського президента нібито закінчився.

Керівництво "Альтернативи для Німеччини" вирішило раніше бойкотувати виступ Зеленського в Бундестазі – так само як і крайня ліва партія "подруги Путіна" Сари Вагенкнехт. Тим не менш, чотири депутати "АдН" були присутні під час виступу українського президента.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 11 червня президент України прибув із візитом до Німеччини для участі в конференції з відновлення України URC2024 і переговорів з федеральним канцлером Олафом Шольцом.

Теми: ЗеленськийНімеччинапрезидент
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