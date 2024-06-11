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Ультраправые в Германии назвали Зеленского "нелегитимным"

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 11 июня 2024, 20:02
Ультраправые в Германии назвали Зеленского нелегитимным
Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц. фото: Getty Images

Руководство фракции "Альтернативы для Германии" в немецком парламенте проигнорировало выступление президента Украины Владимира Зеленского в Бундестаге и заявило, что "срок его полномочий истек".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на n-tv

Детали: Лидеры фракции "АдН" в Бундестаге Алиса Вайдель и Тино Хрупалла заявили, что "отказываются слушать спикера в камуфляжном костюме".

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"Срок полномочий Зеленского закончился. Сейчас он находится в должности только как президент войны и нищий", – добавили они, заявив, что Украине сейчас нужен „президент мира, который готов вести переговоры".

Своим заявлением Вайдель и Хрупалла повторили российский нарратив о том, что срок полномочий украинского президента якобы закончился.

Руководство "Альтернативы для Германии" решило ранее бойкотировать выступление Зеленского в Бундестаге – так же как и крайне левая партия "подруги Путина" Сары Вагенкнехт. Тем не менее, четыре депутата "АдН" присутствовали во время выступления украинского президента.

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Напомним, 11 июня президент Украины прибыл с визитом в Германию для участия в конференции по восстановлению Украины URC2024 и переговоров с федеральным канцлером Олафом Шольцом.

Темы: ЗеленскийГерманияпрезидент
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