Сухаревський: Відсутність "єдиного шахеда" в Україні – це прекрасно
Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Вадим Сухаревський відзначив здорову конкуренцію в розмаїтті виробників безпілотних літальних апаратів в Україні.
Джерело: Сухаревський на пресконференції в Києві, пише "Інтерфакс-Україна"
Деталі: На запитання про те, чи є сенс уніфікувати різного виду безпілотники різних виробників, які наразі є в Україні.
Пряма мова: "Кількість виробників – це про здорову нормальну конкуренцію. Ми як юзери цього продукту зацікавлені в тому, щоб у нас було більше таких виробників, більше продукції, яку пропонують, щоб розуміти і застосовувати найкраще".
Деталі: Командувач зазначив, що за даними Міноборони, на сьогодні підписано контракти і закуповується продукція понад 125 виробників.
Пряма мова: "Те, що наразі в Україні немає "єдиного шахеда" – це прекрасно".
Деталі: За його словами, є розуміння того, що в перспективі Україна вийде на найкращий оптимальний варіант безпілотника.