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Сухаревський: Відсутність "єдиного шахеда" в Україні – це прекрасно

Тетяна ОлійникВівторок, 11 червня 2024, 20:16
Сухаревський: Відсутність єдиного шахеда в Україні – це прекрасно
ФОТО: АРСЕН ФЕДОСЕНКО, АРМІЯINFORM

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Вадим Сухаревський відзначив здорову конкуренцію в розмаїтті виробників безпілотних літальних апаратів в Україні.

Джерело: Сухаревський на пресконференції в Києві, пише "Інтерфакс-Україна"

Деталі: На запитання про те, чи є сенс уніфікувати різного виду безпілотники різних виробників, які наразі є в Україні.

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Пряма мова: "Кількість виробників – це про здорову нормальну конкуренцію. Ми як юзери цього продукту зацікавлені в тому, щоб у нас було більше таких виробників, більше продукції, яку пропонують, щоб розуміти і застосовувати найкраще".

Деталі: Командувач зазначив, що за даними Міноборони, на сьогодні підписано контракти і закуповується продукція понад 125 виробників.

Пряма мова: "Те, що наразі в Україні немає "єдиного шахеда" – це прекрасно".

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Деталі: За його словами, є розуміння того, що в перспективі Україна вийде на найкращий оптимальний варіант безпілотника.

Теми: ШахедЗбройні сили
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