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Сухаревский: Отсутствие "единственного шахеда" в Украине – это прекрасно

Татьяна ОлейникВторник, 11 июня 2024, 20:16
Сухаревский: Отсутствие единственного шахеда в Украине – это прекрасно
ФОТО: АРСЕН ФЕДОСЕНКО, АРМИЯ INFORM

Командующий силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Вадим Сухаревский отметил здоровую конкуренцию в разнообразии производителей беспилотных летательных аппаратов в Украине.

Источник: Сухаревский на пресс-конференции в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина"

Детали: На вопрос о том, есть ли смысл унифицировать разного вида беспилотники разных производителей, которые есть в Украине.

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Прямая речь: "Количество производителей – это о здоровой нормальной конкуренции. Мы как пользователи этого продукта заинтересованы в том, чтобы у нас было больше таких производителей, больше продукции, которую предлагают, чтобы понимать и применять лучше всего".

Детали: Командующий отметил, что по данным Минобороны, на сегодняшний день подписаны контракты и закупается продукция более 125 производителей.

Прямая речь: "То, что сейчас в Украине нет "единственного шахеда" – это прекрасно".

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Детали: По его словам, есть понимание того, что в перспективе Украина выйдет на лучший оптимальный вариант беспилотника.

Темы: ШахедВооруженные силы
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