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Міноборони Німеччини пообіцяло Україні десятки ракет до Patriot

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 11 червня 2024, 20:15
Міноборони Німеччини пообіцяло Україні десятки ракет до Patriot
Система ППО Patriot у дії. фото: Getty Images

Німеччина та союзники передадуть Україні ще 68 ракет-перехоплювачів для системи ППО Patriot.

Джерело: міністр оборони Німеччини Пісторіус на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським 11 червня в землі Мекленбург-Передня Померанія, пише "Європейська правда"

Деталі: Голова німецького Міноборони нагадав, що кілька тижнів тому був в Одесі, де на власні очі побачив наслідки російських ракетних ударів і оголосив про черговий пакет допомоги.

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"І особливо після того, як я побачив, наскільки критично важливим є протиповітряна оборона України для виживання, сьогодні я маю приємність оголосити про постачання значної кількості перехоплювачів для Patriot – однієї сотні", – додав він.

Пісторіус уточнив, що перехоплювачі надають у межах ініціативи Німеччини щодо посилення української ППО разом із Данією, Нідерландами та Норвегією.

"32 з цих перехоплювачів уже були передані за останні два дні, а решта 68 будуть надані в найближчі тижні", – додав німецький міністр, запевнивши, що ракети допоможуть "захистити інфраструктуру та зберегти життя людей в Україні".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у травні Німеччина повідомила про початок навчань українського екіпажу на третій системі ППО Patriot, яку отримає Київ.

А канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував у найближчі "тижні та місяці" постачання в Україну нових засобів ППО, зокрема однієї системи ЗРК Patriot, а також ракет та боєприпасів. 

Теми: PatriotНімеччинаУкраїна
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