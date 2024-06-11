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Минобороны Германии пообещало Украине десятки ракет к Patriot

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 11 июня 2024, 20:15
Минобороны Германии пообещало Украине десятки ракет к Patriot
Система ПВО Patriot в действии. фото: Getty Images

Германия и союзники передадут Украине еще 68 ракет-перехватчиков для системы ПВО Patriot.

Источник: министр обороны Германии Писториус на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 июня в земле Мекленбург-Передняя Померания, пишет "Европейская правда"

Детали: Глава немецкого Минобороны напомнил, что несколько недель назад был в Одессе, где воочию увидел последствия российских ракетных ударов и объявил об очередном пакете помощи.

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"И особенно после того, как я увидел, насколько критически важна противовоздушная оборона Украины для выживания, сегодня я имею удовольствие объявить о поставках значительного количества перехватчиков для Patriot – одной сотни", – добавил он.

Писториус уточнил, что перехватчики предоставляются в рамках инициативы Германии по усилению украинской ПВО вместе с Данией, Нидерландами и Норвегией.

"32 из этих перехватчиков уже были переданы за последние два дня, а остальные 68 будут предоставлены в ближайшие недели", – добавил немецкий министр, заверив, что ракеты помогут "защитить инфраструктуру и сохранить жизни людей в Украине".

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Напомним, в мае Германия сообщила о начале учений украинского экипажа на третьей системе ПВО Patriot, которую получит Киев.

А канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал в ближайшие "недели и месяцы" поставки в Украину новых средств ПВО, в частности одной системы ЗРК Patriot, а также ракет и боеприпасов.

Темы: PatriotГерманияУкраина
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