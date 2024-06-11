США задіяні і в розвідці, і у виробництві безпілотників – Сухаревський

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Вадим Сухаревський відзначив, що США беруть участь в розвідці та у виробництві безпілотників в Україні.

Джерело: Сухаревський на пресконференції в Києві, пише Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Робота із союзниками – це один з найважливіших елементів, тому що ми шукаємо стабільні джерела постачання запчастин, засобів. Чітко розуміємо, що не все виробляє Україна і що нам необхідно використовувати іноземні елементи, ті ж тепловізійні камери, магніти до роторів у двигунах".

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"США – це один з наших стратегічних партнерів. Так, вони задіяні в багатьох моментах: починаючи від розвідки і завершуючи виробництвом і супроводом цього виробництва".

Деталі: За його словами, з Францією теж триває співпраця в плані модернізації тих дронів, які вони планували передати Україні. Також за всіма напрямками на рівні командування Сил безпілотних систем Україна співпрацює з Норвегією, Іспанією, Канадою, Південною Кореєю.