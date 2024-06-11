США задействованы и в разведке, и в производстве беспилотников – Сухаревский

Командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Вадим Сухаревский отметил, что США принимают участие в разведке и производстве беспилотников в Украине.

Источник: Сухаревский на пресс-конференции в Киеве, пишет Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Работа с союзниками – это один из важнейших элементов, потому что мы ищем стабильные источники поставок запчастей, средств. Четко понимаем, что не все производит Украина и что нам необходимо использовать иностранные элементы, те же тепловизионные камеры, магниты к роторам в двигателях".

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"США – это один из наших стратегических партнеров. Да, они задействованы во многих моментах: начиная от разведки и завершая производством и сопровождением этого производства".

Детали: По его словам, с Францией тоже идет сотрудничество в плане модернизации тех дронов, которые они планировали передать Украине. Также по всем направлениям на уровне командования сил беспилотных систем Украина сотрудничает с Норвегией, Испанией, Канадой, Южной Кореей.