Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экономическая правда приглашает на первый за время большой войны Банковский форум

США задействованы и в разведке, и в производстве беспилотников – Сухаревский

Татьяна ОлейникВторник, 11 июня 2024, 20:43
США задействованы и в разведке, и в производстве беспилотников – Сухаревский
Иллюстративное фото - Минцифры

Командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Вадим Сухаревский отметил, что США принимают участие в разведке и производстве беспилотников в Украине.

Источник: Сухаревский на пресс-конференции в Киеве, пишет Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Работа с союзниками – это один из важнейших элементов, потому что мы ищем стабильные источники поставок запчастей, средств. Четко понимаем, что не все производит Украина и что нам необходимо использовать иностранные элементы, те же тепловизионные камеры, магниты к роторам в двигателях".

Реклама:

"США – это один из наших стратегических партнеров. Да, они задействованы во многих моментах: начиная от разведки и завершая производством и сопровождением этого производства".

Детали: По его словам, с Францией тоже идет сотрудничество в плане модернизации тех дронов, которые они планировали передать Украине. Также по всем направлениям на уровне командования сил беспилотных систем Украина сотрудничает с Норвегией, Испанией, Канадой, Южной Кореей.

Темы: СШАбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, обновленоПолиция задержала женщину, которая осквернила могилы военных Да Винчи, Джуса и Петриченко

США отложат поставки систем Patriot заказчикам из других государств ради Украины - FT

Рада приняла законопроект о перезагрузке БЭБ

В ЕС согласовали 14-й пакет санкций против РФ

Из-за ночной атаки в четверг ограничений по энергетике будет больше

Минобороны запустило чат-бот "Армия+"

Все новости...
США
Байден отреагировал на осуждение сына
Нефть упала в ожидании инфляционных данных США и Китая, а также решения ФРС
В Пентагоне заявили, что помощь США позволила замедлить наступление РФ на Харьковщине
Последние новости
14:34
Более 1100 студентов пообещали не работать в Google и Amazon из-за их сотрудничества с Израилем
14:31
фото, обновленоПолиция задержала женщину, которая осквернила могилы военных Да Винчи, Джуса и Петриченко
14:30
Сербия угрожает сняться с Евро-2024 из-за кричалок фанатов Хорватии и Албании
14:27
фотоМежду комбатом 3-й ОШБ и журналисткой возник конфликт: корреспондентка заявила об угрозах
14:26
видеоВ ГУР заявили, что Россия год назад вышла на пик возможностей по производству ракет
14:25
"Оправляются от пережитого ужаса": в Украину из оккупации вернули еще 10 детей
14:01
FТ: Россия строит более трети новых реакторов по всему миру и даже имеет влияние в Европе
13:57
Ляшко: В Украине прогнозируют глобальный дефицит врачей к 2030 году
13:57
США отложат поставки систем Patriot заказчикам из других государств ради Украины - FT
13:56
В Украине в мае замедлился рост ВВП до 3,7% в мае
Все новости...
Реклама:
Реклама: