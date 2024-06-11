Байден відреагував на засудження сина

Президент США Джо Байден заявив, що приймає вирок своєму синові Гантеру у справі про незаконне зберігання зброї.

Джерело: заяву Байдена наводить телеканал CNN, пише "Європейська правда"

Деталі: Американський лідер зазначив, що він – "президент, але також і батько", та наголосив, що він і перша леді Джилл Байден "любимо нашого сина і дуже пишаємося тим, яким він став сьогодні".

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"Як я вже казав минулого тижня, я прийму результат цієї справи і й далі буду з повагою ставитись до судового процесу, поки Хантер розглядає можливість апеляції", – додав президент США.

Адвокати Гантера Байдена вже зазначили, що готові до апеляції вироку.

Нагадаємо, присяжні визнали сина президента США винним за всіма трьома пунктами звинувачення у федеральному судовому процесі щодо незаконного зберігання зброї.

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Йдеться про епізод жовтня 2018 року, коли син президента США "свідомо зробив неправдиву та фіктивну письмову заяву", купуючи револьвер Colt Cobra 38SPL: продавцеві зброї у штаті Делавер він сказав, що наркотиків не вживає.

Після вердикту присяжних суддя в Делавері має оголосити вирок. За всіма трьома пунктами Гантеру Байдену загрожує максимум до 25 років позбавлення волі та штраф у розмірі 750 тисяч доларів.

В окремій справі сину президента США інкримінують три кримінальні злочини і шість проступків, пов'язаних із несплатою податків, ухиленням від оподаткування та наданням неправдивих або шахрайських податкових декларацій.

У разі визнання вини Гантеру Байдену загрожує до 17 років ув'язнення.