Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

Байден відреагував на засудження сина

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 11 червня 2024, 21:04
Байден відреагував на засудження сина
Гантер Байден. фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявив, що приймає вирок своєму синові Гантеру у справі про незаконне зберігання зброї.

Джерело: заяву Байдена наводить телеканал CNN, пише "Європейська правда"

Деталі: Американський лідер зазначив, що він – "президент, але також і батько", та наголосив, що він і перша леді Джилл Байден "любимо нашого сина і дуже пишаємося тим, яким він став сьогодні".

Реклама:

"Як я вже казав минулого тижня, я прийму результат цієї справи і й далі буду з повагою ставитись до судового процесу, поки Хантер розглядає можливість апеляції", – додав президент США.

Адвокати Гантера Байдена вже зазначили, що готові до апеляції вироку.

Нагадаємо, присяжні визнали сина президента США винним за всіма трьома пунктами звинувачення у федеральному судовому процесі щодо незаконного зберігання зброї.

ВІДЕО ДНЯ

Йдеться про епізод жовтня 2018 року, коли син президента США "свідомо зробив неправдиву та фіктивну письмову заяву", купуючи револьвер Colt Cobra 38SPL: продавцеві зброї у штаті Делавер він сказав, що наркотиків не вживає.

Після вердикту присяжних суддя в Делавері має оголосити вирок. За всіма трьома пунктами Гантеру Байдену загрожує максимум до 25 років позбавлення волі та штраф у розмірі 750 тисяч доларів.

В окремій справі сину президента США інкримінують три кримінальні злочини і шість проступків, пов'язаних із несплатою податків, ухиленням від оподаткування та наданням неправдивих або шахрайських податкових декларацій.

У разі визнання вини Гантеру Байдену загрожує до 17 років ув'язнення.

Теми: БайденСШАкримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Румунія передасть Україні свою систему Patriot – рішення Ради оборони

фото, оновленоПоліція затримала жінку, яка сплюндрувала могили військових Да Вінчі, Джуса та Петриченка

фотоМіж комбатом 3-ї ОШБ і журналісткою виник конфлікт: кореспондентка заявила про погрози

США відкладуть постачання систем Patriot замовникам з інших держав заради України – FT

Рада ухвалила законопроєкт про перезавантаження БЕБ

В ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти РФ

Усі новини...
Байден
Байден і Макрон зустрічаються в Парижі, говоритимуть про Ізраїль і Україну
Зеленський поділився з Байденом "дуже відвертою оцінкою" ситуації на фронті – Кірбі
Байден розпочав переговори з Зеленським та оголосив про пакет допомоги на $225 млн
Останні новини
15:24
ЄВРО-2024УЄФА розраховує отримати рекордний дохід у €2.4 млрд від проведення Євро-2024
15:08
Скандал з трансплантологами: Ляшко прокоментував ймовірне втручання в систему пересадки органів
15:08
Viber отримав функцію стислого підсумку чату на основі ШІ
15:07
Румунія передасть Україні свою систему Patriot – рішення Ради оборони
14:56
ЄС продовжив ще на рік "транспортний безвіз" для України
14:34
Понад 1100 студентів пообіцяли не працювати в Google та Amazon через їхню співпрацю з Ізраїлем
14:31
фото, оновленоПоліція затримала жінку, яка сплюндрувала могили військових Да Вінчі, Джуса та Петриченка
14:30
Сербія погрожує знятися з Евро-2024 через кричалки фанатів Хорватії та Албанії
14:27
фотоМіж комбатом 3-ї ОШБ і журналісткою виник конфлікт: кореспондентка заявила про погрози
14:26
відеоВ ГУР заявили, що Росія рік тому вийшла на пік спроможностей з виробництва ракет
Усі новини...
Реклама:
Реклама: