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Байден отреагировал на осуждение сына

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 11 июня 2024, 21:04
Байден отреагировал на осуждение сына
Хантер Байден. фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что принимает приговор своему сыну Хантеру по делу о незаконном хранении оружия.

Источник: заявление Байдена приводит телеканал CNN, пишет "Европейская правда"

Детали: Американский лидер отметил, что он – "президент, но также и отец", и подчеркнул, что он и первая леди Джилл Байден "любим нашего сына и очень гордимся тем, каким он стал сегодня".

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"Как я уже говорил на прошлой неделе, я приму результат этого дела и дальше буду с уважением относиться к судебному процессу, пока Хантер рассматривает возможность апелляции", – добавил президент США.

Адвокаты Хантера Байдена уже отметили, что готовы к апелляции приговора.

Напомним, присяжные признали сына президента США виновным по всем трем пунктам обвинения в федеральном судебном процессе по незаконному хранению оружия.

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Речь идет об эпизоде октября 2018 года, когда сын президента США "сознательно сделал ложное и фиктивное письменное заявление", покупая револьвер Colt Cobra 38SPL: продавцу оружия в штате Делавэр он сказал, что наркотиков не употребляет.

После вердикта присяжных судья в Делавэре должен огласить приговор. По всем трем пунктам Хантеру Байдену грозит максимум до 25 лет лишения свободы и штраф в размере 750 тысяч долларов.

В отдельном деле сыну президента США инкриминируют три уголовных преступления и шесть проступков, связанных с неуплатой налогов, уклонением от налогообложения и предоставлением ложных или мошеннических налоговых деклараций.

В случае признания вины Хантеру Байдену грозит до 17 лет заключения.

Темы: БайденСШАкриминал
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